"Люди сидят в подвалах, уехать почти невозможно, некоторых принудительно вывозят в россию": блоггер о ситуации в Мариуполе
Таня Адамс ищет пути, чтобы увезти родителей из оккупированного Мариуполя, с ними нет связи со 2 марта
"Весь транспорт, который был у людей в Мариуполе, стоит без горючего, или его забрали оккупанты. Люди сидят в подвалах, потому что дома просто разрушены. Кто может – уходит из города просто пешком. Есть информация, что с левого берега Мариуполя, который уже оккупирован , трудоспособных молодых людей вывозят насильственно в Россию", – рассказала она в эфире Espreso TV.
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