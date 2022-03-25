"Люди сидят в подвалах, уехать почти невозможно, некоторых принудительно вывозят в россию": блоггер о ситуации в Мариуполе

"Весь транспорт, который был у людей в Мариуполе, стоит без горючего, или его забрали оккупанты. Люди сидят в подвалах, потому что дома просто разрушены. Кто может – уходит из города просто пешком. Есть информация, что с левого берега Мариуполя, который уже оккупирован , трудоспособных молодых людей вывозят насильственно в Россию", – рассказала она в эфире Espreso TV.



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Также блоггерша добавила: "Сейчас я максимально пытаюсь организовать выезд своих родителей из Мариуполя, связи с ними нет со 2 марта. Есть предложение, за большие деньги люди обещают вывезти родителей, на это у меня есть надежда, но неизвестно, как получится" .