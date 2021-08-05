Люди с инвалидностью с 5 августа получили право первоочередного пропуска через госграницу
В Украине с 5 августа вступил в силу закон, который дает право людям с инвалидностью и лицам, которые их сопровождают, право первоочередного пропуска через госграницу
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Согласно сообщению, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" вступил в силу 5 августа.
Документ, в частности, предусматривает возможность для людей с инвалидностью, которые едут за границу, а также лица, сопровождающие их, внеочередного пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда / выезда на временно оккупированных территориях, но не чаще одного раза в неделю в одну сторону.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для людей с инваиднистю 3 августа.
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