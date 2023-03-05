Об этом ГУР заявило в комментарии "Украинской правде".

Разведка отметила, что задачи от ГУР выполняют "многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою деятельность".

Также сообщается, что военная разведка – "специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи", однако более конкретно методы своей деятельности ГУР раскрыть не может.

"Учитывая особенности определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине", - говорится в комментарии.

Также в разведке подчеркнули, что "неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы".

Справка: 3 марта скандальная блоггер Ксюша Манекен в Instagram опубликовала фото своего отличия, которое получила от ГУР еще в прошлом году.