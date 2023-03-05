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Главная Общество "Люди разных профессий": ГУР объяснило, почему наградило отличием блоггера

"Люди разных профессий": ГУР объяснило, почему наградило отличием блоггера

5 мартa, 2023 воскресенье
17:50
Общество

В Главном управлении разведки прокомментировали награду блоггера Ксюши Манекен и отметили, что во время войны "специфические задачи" выполняют "люди разных профессий"

Об этом ГУР заявило в комментарии "Украинской правде".

Разведка отметила, что задачи от ГУР выполняют "многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою деятельность".

Также сообщается, что военная разведка – "специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи", однако более конкретно методы своей деятельности ГУР раскрыть не может.

"Учитывая особенности определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине", - говорится в комментарии.

Также в разведке подчеркнули, что "неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы".

Справка: 3 марта скандальная блоггер Ксюша Манекен в Instagram опубликовала фото своего отличия, которое получила от ГУР еще в прошлом году.

война с Россией
ГУР
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