Люди прыгали в воду. На фестивале в Коростене взорвались канистры с бензином
В Коростене, в зоне отдыха на River Bank, во время празднования Ивана Купала поздно вечером, 9 июля 2021 года, произошло чрезвычайное происшествие
Рядом с пиротехникой произошел взрыв, есть пострадавшие, передает Еспресо.TV .
Об этом порталу Коростень.today рассказали горожане, которые там отдыхали и сняли все на видео.
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"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре (на конструкции под костер, - ред.) сидел парень. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду ", - рассказали очевидцы с места происшествия.
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Как отмечается, взрыв был настолько сильный, что у людей в районе водоканала задрожали стекла в окнах.
Осторожно! На видео присутствует сквернословие
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