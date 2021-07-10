Люди прыгали в воду. На фестивале в Коростене взорвались канистры с бензином

Рядом с пиротехникой произошел взрыв, есть пострадавшие, передает Еспресо.TV .



Об этом порталу Коростень.today рассказали горожане, которые там отдыхали и сняли все на видео.



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"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре (на конструкции под костер, - ред.) сидел парень. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду ", - рассказали очевидцы с места происшествия.



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Как отмечается, взрыв был настолько сильный, что у людей в районе водоканала задрожали стекла в окнах.



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