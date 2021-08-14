Люди пишут списки, сесть негде. В Запорожье не хватает повторной дозы вакцины, - СМИ

Запорожское издание Индустриалка опубликовало репортаж на эту тему, передает Еспресо.TV .



Корреспондент сайта Антонина Фролова, которая должна была повторно вакцинироваться "Пфайзер" увиденное в "Амостори" и вблизи него описывает следующим образом:



"Пишут списки на машинах от руки. Сесть негде. В зоне вакцинации диваны, но туда пускают по шесть человек. Здесь просто даже на улицу выйти некуда... Стоянка и все, и вся толпа стоит внутри в закрытом помещении. Многие идут просто, говорят, мол, мы стоять не будем. Я двести тридцать четвёртая по списку".



Прибыла она на вакцинацию в девять утра.



Около 12:00 Антонина выяснила, что доз "Пфайзер" сегодня в этом центре есть только 150, то есть, ей не хватит. Есть еще "Коронавак", но она делала первую прививку "Пфайзер".



"Когда выяснилось, что в "Амсторе" не хватает вакцин, я начала обзванивать поликлиники. Там "Пфайзер" нет вообще или он будет другой день. Мы поехали в City Mall, а здесь сегодня "Модерна". В Амсторе и City Mall могут сказать, какая у них будет вакцина, только на завтра, заранее не знают.



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"Говорят, что у нас низкие темпы вакцинации. Но надо иметь много времени и энтузиазма, чтобы сделать прививку", - продолжает автор репортажа.



В конце концов Антонине удалось сделать прививки в Центре первичной медико-санитарной помощи № 8, в Шевченковском районе. Очереди там не было.



Как отмечает журналистка, в Запорожье ощутимо отсутствие предварительной точной информации от органов здравоохранения о том, где, когда и каким препаратом можно получить как первую, так и вторую прививку.



Между тем, по мнению председателя Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха, темпы вакцинации нужно ускорить во всех громадах Запорожской области.



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