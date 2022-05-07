Люди пешком покидают свои дома на Херсонщине, рискуя собственной жизнью - общественный деятель Глебушкина

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты озвучили, что выезд сейчас закрыт. Некоторым людям удается выезжать, если это эвакуационный автобус с женщинами и детьми, или людьми с инвалидностью. Но это скорее исключение, чем правило. Тех, кто пытается выехать останавливают на блокпостах, пускают только до Берислава и дальше не пускают. Люди вынуждены возвращаться в Херсон. Люди, живущие в Высокопольском районе, это ближе к линии фронта в сторону Кривого Рога, пешком покидают свои дома. Им позволяют покинуть оккупированную территорию только пешком. Вчера около 1000 людей смогли переместиться из своих сел. Полями, полевыми дорогами под риском обстрелов. Дорога опасна. Это происходит на собственный риск и страх людей", - отметила Глебушкина.



Также общественный деятель добавила, что во время эвакуации враг может обстреливать из тяжелой артиллерии дорогу, по которой пытаются уехать люди.



"Когда мы ехали по такой дороге, мы видели воронки от снарядов. Мы видели застрявшие ракеты в земле, сожженные машины, которые были уничтожены тяжелой артиллерией. Думаю, что это было из танков. Вряд ли в этих машинах кто-то выжил, потому что сожженные машины стоят на обочине", - подчеркнула Глебушкина.

Российские оккупанты пытаются установить полицейский режим в Херсонской области, столкнувшись с гражданским сопротивлением агрессии от жителей региона

Днем в воскресенье, 3 апреля 2022 года, жители временно захваченного россиянами украинского города Херсон вышли за территориальную целостность и суверенитет Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb