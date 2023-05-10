Люди перестали бояться, — Андрющенко о проукраинских настроениях в Мариуполе

Об этом он сказал в эфире Еспресо.

Андрющенко отметил, что местные больше не могут терпеть произвол оккупационного режима, поэтому мариупольцы ждут ВСУ и сопротивляются.

"В последние дни, особенно накануне 9 мая, в Мариуполе просто проукраинский взрыв. Этот флаг на "Искре", за день до этого было целое соревнование, как срывали советский флаг с той пластиковой стрекозы на главной площади, где должны были праздновать 9 мая. Перед этим люди по городу гуляли с украинским флагом, постоянно что-то происходит... Сегодня в городе появились плакаты, что "август уже близко" и ВСУ приближаются. У мариупольцев лопнуло терпение и город сопротивляется.Все, что вытворяют оккупанты, нет сил терпеть и люди просто перестали бояться. Дальше мы увидим больше, режим и так строгий, его уже нельзя сделать строже, и люди начинают бороться", - рассказал советник.