Люди перестали бояться, — Андрющенко о проукраинских настроениях в Мариуполе
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что накануне 9 мая в городе активизировались проукраинские настроения и акции сопротивления оккупантам
Об этом он сказал в эфире Еспресо.
Андрющенко отметил, что местные больше не могут терпеть произвол оккупационного режима, поэтому мариупольцы ждут ВСУ и сопротивляются.
"В последние дни, особенно накануне 9 мая, в Мариуполе просто проукраинский взрыв. Этот флаг на "Искре", за день до этого было целое соревнование, как срывали советский флаг с той пластиковой стрекозы на главной площади, где должны были праздновать 9 мая. Перед этим люди по городу гуляли с украинским флагом, постоянно что-то происходит... Сегодня в городе появились плакаты, что "август уже близко" и ВСУ приближаются. У мариупольцев лопнуло терпение и город сопротивляется.Все, что вытворяют оккупанты, нет сил терпеть и люди просто перестали бояться. Дальше мы увидим больше, режим и так строгий, его уже нельзя сделать строже, и люди начинают бороться", - рассказал советник.
- Во временно оккупированном Мариуполе захватчики приступили к мобилизации местных жителей.
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