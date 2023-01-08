Люди Онуфрия боятся "сглаза" и защищают себя "боевой магией", - Соня Кошкина

Об этом идет речь в ее колонке на портале LB.ua.

"В ночь с шестого на седьмое января на могиле блаженнейшего Владимира были найдены два белых клобука... Клобук - это такой специальный головной убор, который обычно носят митрополиты", - отмечает журналистка.

"Здесь нужно объяснить, что в Лавре, к сожалению, немало публики, которая не просто искренне верит, а реально практикует всевозможные предрассудки, типа "обряды" и т.д. Павел (Лебедь), он же – Паша (Мерседес) – первый и главный из них (но не единственный). Когда на чьей-то могиле оставляют какие-то предметы, которые теоретически могут ассоциироваться с человеком (в данном случае белый клобук - убор митрополита), это что-то вроде "сглаза". – объясняет Соня Кошкина.

"Когда о находке стало известно Павлу (Лебедю), он, по словам свидетелей (а их было немало), натурально испугался. Очень сильно испугался. Потому что сразу принял это на свой счет. Мол, кто-то из близкого круга хочет его уничтожить", - продолжает журналистка.

По ее словам, митрополит церкви Московского патриархата Павел (Лебедь), которой до 1 января была подконтрольна вся Киево-Печерская лавра, а сейчас только Нижняя Лавра, где и расположена могила Владимира (Сабодана), воспринял находки как угрозу для себя и для своего непосредственного руководителя, предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия (Березовского).

"А поскольку сам Павел в "сглаз" и подобную муть очень верит, он и испугался", - пишет Соня Кошкина.

После этого, как утверждает журналистка, по распоряжению митрополита Павла найденные клобуки было решено сжечь.

"Хорошо, очень хотелось сжечь, но почему - на могиле? Почему куда-то в кусты не отнесли. Потому что речь идет о чертах шаманизма. Согласно правилам "вуду" - или как правильно назвать такую "обрядность" - "подарок" нельзя перемещать (желательно вообще его не касаться), а необходимо уничтожить именно на месте, поэтому лаврскому келарю Филарету было поручено облить находку бензином (или какой-то другой горючей смесью, мы видим ее на видео в пластиковой канистре) и поджечь на видео (из сетьи, - ред.) ясно слышны голоса еще двух соучастников (возможно, один из них – автор съемки) Один говорит Филарету "осторожно", другой - "бороду не спали", - описывает дальнейшие события Соня Кошкина.

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"Действия келария Филарета подпадают под статью Уголовного кодекса о вандализме и издевательствах над местом захоронения. Никак иначе это назвать нельзя. Очевидно, он должен быть допрошен правоохранительными органами (также - установлены и допрошены его сообщники) и свидетельствовать о том, от кого получил преступный приказ", - уверена журналистка.

"С большой долей вероятности, в дальнейшем этот "кирпичик" ляжет в фундамент решения судьбы Нижней Лавры. Которую на сегодняшний день все еще продолжает бессрочно арендовать МП, но у государства (читай: собственника имущества) к аспектам этой "аренды" множество вопросов. От ведения хозяйственной деятельности (застроек, надстроек, пристроек и т.п.) до таких вот актов вандализма", - заключает Соня Кошкина.

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