Люди научились разбираться в тех вещах, о которых никогда и не думали. Взрывотехник из Ривне рассказал, как приходится разминировать страну
Александр Марчук рассказал о своем опыте работы в населенных пунктах, из которых украинские военные выгнали врага
Об этом сообщили в Telegram-канале Общественного Ривне.
4 июля отмечают День Национальной полиции и именно по этому поводу Марчук рассказал о своем опыте работы в Киевской области. Он был в населенных пунктах, из которых украинские военные выгнали врага.
Сообщается, что захватчики минировали тела гражданских украинцев и квартиры, в которые ворвались и жили там некоторое время. Об этом сообщил начальник отдела взрывотехнической службы полиции, житель Ривне Александр Мамчур. Он с коллегами работали на деоккупированных территориях.
Также Александр Мамчур сообщил, что местное население очень помогало в нахождении оружия, а также спустя некоторое время проживания на территориях, откуда выгнали россиян, научились разбираться в видах оружия.
"Война приводит людей в такое состояние, когда люди сами начинают разбираться в тех вещах, о которых они даже никогда и не думали", - комментирует он.
- Напомним, что 4 июля Европейский Союз сообщил , что намерен создать платформу для координации действий по восстановлению Украины после войны с РФ.
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