Люди на Западе расправили плечи, потому что поняли, что нет причин бояться болотного червя из питерской подворотни Путина, - Пионтковский

Об этом рассказал российский оппозиционный деятель, политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо".



"Я увидел, как люди в Вашингтоне и на всем Западе расправили плечи, у них стала какая-то другая походка, другое выражение лица. Они под страшным давлением столько лет вели себя по отношению к Путину. А вдруг люди поняли, что король же голый, нет причин бояться этого болотного червя из питерской подворотни", - отметил Пионтковский.



Политолог добавил, что полномасштабная война России против Украины показала все ничтожество Путина.



"Преимущество Запада над Россией и самой Украины без помощи Запада на национальном уровне и полное безразличие к ядерному шантажу президента РФ Путина. У агрессора не осталось ничего, кроме жестоких бомбардировок городов", - заметил Андрей Пионтковский.

Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, 26 апреля, что "никто не хочет видеть Третью мировую войну" после комментариев министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что риск ядерной войны представляет реальную опасность.

Политолог Сергей Таран считает, что угрозы президента страны-агрессора России Владимира Путина ядерным оружием демонстрируют его слабость и если бы не угроза ядерного удара, Вооруженные силы Украины могли бы дойти до столицы РФ Москвы.