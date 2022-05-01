Люди на Западе расправили плечи, потому что поняли, что нет причин бояться болотного червя из питерской подворотни Путина, - Пионтковский
Люди на Западе расправили плечи, ведь поняли, что нет причин бояться болотного червя из питерской подворотни, какимявляется президент России Владимир Путин.
Об этом рассказал российский оппозиционный деятель, политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо".
"Я увидел, как люди в Вашингтоне и на всем Западе расправили плечи, у них стала какая-то другая походка, другое выражение лица. Они под страшным давлением столько лет вели себя по отношению к Путину. А вдруг люди поняли, что король же голый, нет причин бояться этого болотного червя из питерской подворотни", - отметил Пионтковский.
Политолог добавил, что полномасштабная война России против Украины показала все ничтожество Путина.
"Преимущество Запада над Россией и самой Украины без помощи Запада на национальном уровне и полное безразличие к ядерному шантажу президента РФ Путина. У агрессора не осталось ничего, кроме жестоких бомбардировок городов", - заметил Андрей Пионтковский.
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