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Главная война с Россией Люди на Западе расправили плечи, потому что поняли, что нет причин бояться болотного червя из питерской подворотни Путина, - Пионтковский
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Люди на Западе расправили плечи, потому что поняли, что нет причин бояться болотного червя из питерской подворотни Путина, - Пионтковский

1 мая, 2022 воскресенье
18:02
война с Россией

Люди на Западе расправили плечи, ведь поняли, что нет причин бояться болотного червя из питерской подворотни, какимявляется президент России Владимир Путин.

Об этом рассказал российский оппозиционный деятель, политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо".

"Я увидел, как люди в Вашингтоне и на всем Западе расправили плечи, у них стала какая-то другая походка, другое выражение лица. Они под страшным давлением столько лет вели себя по отношению к Путину. А вдруг люди поняли, что король же голый, нет причин бояться этого болотного червя из питерской подворотни", - отметил Пионтковский.

Политолог добавил, что полномасштабная война России против Украины показала все ничтожество Путина.

"Преимущество Запада над Россией и самой Украины без помощи Запада на национальном уровне и полное безразличие к ядерному шантажу президента РФ Путина. У агрессора не осталось ничего, кроме жестоких бомбардировок городов", - заметил Андрей Пионтковский.

  • Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, 26 апреля, что "никто не хочет видеть Третью мировую войну" после комментариев министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что риск ядерной войны представляет реальную опасность.
  • Политолог Сергей Таран считает, что угрозы президента страны-агрессора России Владимира Путина ядерным оружием демонстрируют его слабость и если бы не угроза ядерного удара, Вооруженные силы Украины могли бы дойти до столицы РФ Москвы.

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Андрей Пионтковский
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