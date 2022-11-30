Люди на грани выживания. Ситуация в Мариупольском районе еще хуже, чем в городе, - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на "гуманитарку" которой не хватает на всех
Об этом он пишет в телеграме.
Андрющенко отметил, что ситуация в районе значительно хуже, чем в самом Мариуполе. По его словам, даже в мирное время зимой в селах на побережье жизнь замирала, однако местные жили на деньги, заработанные летом. Сейчас же жители, кроме коллаборантов, остались без дохода.
"Людям хватало заработанного за лето для жизни. Так было. До этого лета оккупации.
Этим летом все жители побережья, кроме коллаборантов, остались без дохода. Здесь негде работать. Здесь нет российских гражданских оккупантов-строителей. Здесь нет российских дурацких денег на строительство. Однако здесь есть военный контингент, который охотно отбирает все, что ему нужно", - пишет он.
Андрющенко отмечает, что сейчас у местных нет денег, чтобы купить еду, поэтому вынуждены массово стоять в очередях за "гуманитаркой", которой не хватает.
"Здесь просто нечего есть. За что покупать еду. Люди на грани выживания. Ситуация ухудшилась ростом военных, которые просто выкупили все в магазинах. Теперь - только "гуманитарка", которой почти нет. Посмотрите - это очередь в селе Мелекино за "гуманитаркой" сейчас. Здесь все село, хотя всем не хватит", - говорится в сообщении.
- Ранее Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы переплавлять его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное