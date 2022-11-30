Об этом он пишет в телеграме.

Андрющенко отметил, что ситуация в районе значительно хуже, чем в самом Мариуполе. По его словам, даже в мирное время зимой в селах на побережье жизнь замирала, однако местные жили на деньги, заработанные летом. Сейчас же жители, кроме коллаборантов, остались без дохода.

"Людям хватало заработанного за лето для жизни. Так было. До этого лета оккупации.

Этим летом все жители побережья, кроме коллаборантов, остались без дохода. Здесь негде работать. Здесь нет российских гражданских оккупантов-строителей. Здесь нет российских дурацких денег на строительство. Однако здесь есть военный контингент, который охотно отбирает все, что ему нужно", - пишет он.

Андрющенко отмечает, что сейчас у местных нет денег, чтобы купить еду, поэтому вынуждены массово стоять в очередях за "гуманитаркой", которой не хватает.

"Здесь просто нечего есть. За что покупать еду. Люди на грани выживания. Ситуация ухудшилась ростом военных, которые просто выкупили все в магазинах. Теперь - только "гуманитарка", которой почти нет. Посмотрите - это очередь в селе Мелекино за "гуманитаркой" сейчас. Здесь все село, хотя всем не хватит", - говорится в сообщении.

Ранее Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы переплавлять его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь".

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