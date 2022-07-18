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Люди на ЧАЭС работают по вахтовому методу, потому что через Беларусь нельзя ехать, - мэр Славутича Фомичев

18 июля, 2022 понедельник
23:24
Общество

Из-за невозможности ехать по территории Беларуси дорога из Славутича на Чернобыльскую атомную электростанцию занимает семь часов

Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев в эфире Еспресо.

"Сегодня ЧАЭС работает не в обычном режиме, но, по-видимому, он останется еще долгое время. Речь идет о непростой логистике - люди живут в Славутиче, работают на Чернобыльской станции и дорога к работе занимает около семи часов, поэтому они работают вахтовым методом. Некоторые 2 недели, кто-то меньший период - дальше идет ротация, смена персонала и снова они едут семь часов в обратном направлении уже домой", - сказал он.

По словам мэра, этот режим будет оставаться еще долго.

"Краткий путь, который существовал через территорию Беларуси сегодня технически невозможен и, в принципе, невозможен, потому что это территория нашего врага, который поддерживает всячески агрессора и предоставляет свою территорию для обстрелов. На ЧАЭС люди работают, выполняют свои функции, но сказать, что это обычный режим я не могу. Мы только привыкаем к нему, устраиваем более-менее комфортные рабочие места и зоны отдыха, это все очень не просто", - подытожил Фомичев.

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