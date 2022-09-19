Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Из Голой Пристани выехало более 80% населения. Люди продолжают массово покидать Херсонщину, потому что российские оккупанты размещают военные арсеналы в гражданских объектах, учебных заведениях, посреди частного сектора. Люди понимают, что это опасно", - добавил Батурин.

17 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные в Херсонской области затопили в Днепре 9 железнодорожных вагонов, чтобы облегчить путь для возможного отступления через реку .

Военные эксперты из США прогнозируют, что Украина в ближайшие недели может освободить от россиян оккупированную западную часть Херсонской области

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