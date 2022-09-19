Люди массово покидают оккупированные города Херсона, - журналист Батурин
Журналист Олег Батурин рассказал, что большое количество украинцев покинули оккупированную Новую Каховку и соседние населенные пункты
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Из Голой Пристани выехало более 80% населения. Люди продолжают массово покидать Херсонщину, потому что российские оккупанты размещают военные арсеналы в гражданских объектах, учебных заведениях, посреди частного сектора. Люди понимают, что это опасно", - добавил Батурин.
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