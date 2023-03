Все должно быть легко, просто и приятно. В середине декабря 2021 г. Россия поставила США ультиматум с требованием отменить изменения, произошедшие в Европе после окончания холодной войны. Она требовала гарантий безопасности США, НАТО должна была вернуться к тому, каким было до 1997 года (т.е. до принятия Польши и других стран Центральной и Восточной Европы) и не принимать новых членов. Предстояла "Ялта II" – договоренность о новом разделении Европы и мира на сферы влияния.

США отказались, на что Путин и надеялся, потому что параллельно сделал предложение Китаю. В середине декабря он говорил в режиме онлайн с Си Цзиньпин, а 4 февраля встретился с ним в Пекине во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Они подписали договор о "не имеющей пределов" российско-китайской дружбе и о сотрудничестве, в котором "нет запрещенных зон". Они пафосно провозгласили конец эпохи гегемонии США и начало построения "нового международного порядка".

Китайский лидер с "пониманием и поддержкой" высказался о "гарантиях безопасности" для России и выступил против расширения НАТО. В свою очередь Путин признал недопустимыми любые формы независимости Тайваня и раскритиковал создание Вашингтоном "малых группировок" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То есть соглашения между Австралией, Индией, Японией и США (QUAD), а также Австралией, Великобританией и США (AUKUS). КНР расценила эти группировки как попытки создать "азиатскую НАТО".

Путин и Си Цзиньпин совместно пошли ва-банк, то есть они решили применить силу сначала против Украины, а затем против Тайваня.

Он также предоставил еще два доказательства в подтверждение достоверности своих намерений. Спасение властей Лукашенко, которым угрожали массовые протесты после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года (белорусский диктатор также является проверенным клиентом Пекина). А также проведение так называемой миротворческой операции в Казахстане в начале января 2022 года с целью подавления народных протестов, отстранения от власти "отца нации" Нурсултана Назарбаева и укрепления позиций президента Касима-Жомарта Токаева.

Казахстан был полигоном

В "миротворческой операции" в Казахстане участвовали российские, таджикские, армянские и белорусские подразделения. Они использовались как часть сил так называемого Ташкентского соглашения – договора о коллективной безопасности 1992 года. Главную роль сыграли российские воздушно-десантные войска, захватившие 6 января аэродром в Астане (тогда – Нур-Султани). И именно эта операция была моделью для планов вторжения в Украину с авиаударами по аэродромам в Гостомеле и Василькове под Киевом, как старту к захвату Киева и смене власти.

После успеха в Казахстане Путин окончательно убедился в своей "стратегической гениальности". Во время встречи с Си он наверняка наслаждался "красотой" задуманных с участием операций и был уверен в их быстрой реализации. И его увлечение, вероятно, разделял глава китайского государства, ведь им обоим предстояло обеспечить решающее влияние на судьбу мира и место в истории наряду с выдающимися фигурами отечественной истории.

Однако они слегка прожили (а точнее, совсем не заметили) "третьего" – президента Байдена. В ушах звучат мне еще мнения людей в Украине, хорошо знакомых с мышлением русских правящих кагэбистов. Когда Байден пришел к власти, они были озабочены спорами о том, борется ли он с болезнью Паркинсона или имеет симптомы болезни Альцгеймера? То есть, что политический вопрос состоит в том, когда вице-президент Камала Гаррис придет к власти в Вашингтоне. И это должно принести Америке большие беды, чем штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Подтверждением правильности этих оценок должен стать выход США из Афганистана в августе того же года, который завершился эвакуацией из Кабула. С медийной точки зрения, это выглядело как повторение бегства американских войск из Сайгона полвека назад.

После года войны в Украине и деятельности США в Юго-Восточной Азии от гегемонистских планов Путина и Си осталось немного. Визит Байдена в Киев и поездка по украинской железной дороге подчеркнули тот факт, что он полностью контролирует ситуацию в Украине, Европе, Азии и у себя дома. Это резко контрастировало с положением, в котором оказались его авторитарные оппоненты.

Путину грозит поражение его армии в Украине, которое даже после общей мобилизации не может добиться успеха. Поэтому он стал пугать россиян перспективой распада страны и исчезновения русской нации. Его окружение начинает задумываться над будущим "царя" и своим собственным, если бы все же поддерживающая ее Украина и Запад победили в войне.

В своем выступлении на нынешней мюнхенской конференции безопасности (18 февраля) вице-президент США Камала Гаррис заявила: "Мы изучили доказательства российских действий в Украине, и по юридическим нормам нет никаких сомнений: мы имеем дело с преступлениями против человечества. Я говорю это всем тем, кто совершил эти преступления, и их командирам, которые были соучастниками: вы будете привлечены к ответственности".

Произнося свою речь в Королевском замке в Варшаве в прошлом году (26 марта), президент Байден отошел от заготовленного текста и воскликнул: "Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти". Окружение убеждало, что шеф имел в виду совсем не то, что сказал. Через год понятно, что план США по прекращению войны и установлению мира предусматривает наказание Путина, то есть отстранение его от власти.

Могут заморозить активы Пекина

У китайского диктатора ситуация лучше, однако и ему на голову проблемы падают в ускоренном темпе. О "возвращении Тайваня в лоно родины" – основу легитимности его неограниченной власти – он может забыть. В начале февраля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Си приказал своей армии быть готовым к вторжению в Тайвань до 2027 года. Но Си еще не решился на нападение, поскольку он с "удивлением и беспокойством" наблюдает за ходом агрессии против Украины, в частности, за "очень плохой работой" российской армии и ее плохой системой вооружений.

В конце месяца Бернс заключил: "Я думаю, что президент Си и его военное командование сегодня сомневаются в том, смогут ли они осуществить это вторжение".

Причины беспокойства и сомнений главы Китая и его генералитета ясны. Армия КНР тренировалась и тренируется по советским и российским образцам. Ее вооружение в значительной степени базируется на покупке российских лицензий или воровстве западных технологий. Вклад китайской технической науки растет, но не достиг критического значения. Тем более что США уже несколько лет ограничивают доступ Китая к новейшим технологиям. И в этом чутком секторе китайская экономика перестала сокращать отставание к Западу. Некоторые эксперты даже полагают, что разрыв начал расти.

После российского вторжения грузоперевозки по новому Шелковому пути (железнодорожное сообщение из Китая в Европу, одна из флагманских стратегических инвестиций Пекина) сократились вдвое. Они несколько восстановились во второй половине года, но с начала этого года проблемы вырастают из-за длительной войны и участия в ней Беларуси. Репрессии Лукашенко против польского меньшинства также могут повредить бизнесу – в ответ власти Польши рассматривают возможность закрытия пограничного движения с Беларусью, что резко сократит торговлю Китая с Европой.

Столкнувшись с демографическим кризисом, власти отказались от политики одного ребенка, но пока это не дало никакого эффекта. Политика zero-COVID потерпела неудачу из-за протестов общественности. Несколько дней назад оказалось, что министерство энергетики США пришло к выводу: пандемия коронавируса, вероятнее всего, явилась результатом утечки из китайской лаборатории. Это подтвердил секретный отчет разведки, представленный Белому дому и конгрессменам. А это означает, что иски, которые несколько компаний из США, ЕС и Израиля подали против Китая, – за сокрытие правды и препятствование получению информации о происхождении вируса – приобрели более весомые основания.

Суммы исков исчисляются миллиардами долларов, и страшно подумать (на месте власти в Пекине), о каких суммах пойдет речь, когда аналогичные иски будут подавать отдельные правительства или Европейский Союз. Это может показаться фантастикой, но не в сегодняшнем мире, когда сотни миллиардов долларов российского государственного и частного капитала заморожены на Западе и ведется работа по его конфискации и использованию для восстановления Украины.

24 февраля в интервью ABC News Байден заявил о жестких санкциях против Китая и других стран, поставляющих оружие в Россию. "Прошлым летом у меня был прямой разговор на эту тему с главой Си. И сказал ему: Господин Голова, это не угроза, а констатация факта о том, что есть на самом деле. Вы видели, что произошло, когда остальной мир, особенно Европа, увидел зверства Путина в Украине. Если вы участвуете в таких зверствах, поддерживаете эти зверства, то вас постигнут те же последствия, которые постигли Россию.

Президент США подчеркивает, что он разговаривал с Си более 70 часов и хорошо его изучил. Си считает, что в XXI веке будущее принадлежит автократическим системам, а не демократии. В ней, мол, процесс принятия решений занимает много времени, а результат также неопределен. В диктаторских режимах решения должны быть вдумчивыми, быстрыми и эффективными. Но это только видимость, – ответил Байден, – потому, что демократия сильна, она работает эффективно, и будущее принадлежит ей. И это сообщение он повторил в Варшаве 21 февраля.

Будут ли американцы умирать за Тайвань

Легендарный глава польской дипломатии профессор Бронислав Геремек с большим уважением относился к Джо Байдену, с которым он познакомился, когда нынешний президент был сенатором. Он считал его одним из самых жестких голов в американской политике, сильным и вдумчивым человеком, действующим стратегически. Политик с устоявшимися либеральными и демократическими убеждениями и большими знаниями о мире. Его особенностью считал прямоту в разговоре – он откровенно говорил то, что думал на любую тему. Спокойно, в сущности и без украшений или лишних слов. Каждый, кто думает иначе, что "это только слова", быстро убеждается в том, насколько серьезно ошибается.

Услышал ли и понял Си слова Байдена? Он, безусловно, усвоил, что слова американского лидера следует внимательно слушать. В конце мая Байден совершил поездку в Азию, приняв участие в ряде встреч и конференций, призванных продемонстрировать, что Америка серьезно настроена сдерживать аппетиты Пекина до доминирования в Юго-Восточной Азии. В Токио на вопрос журналиста, будут ли США "готовы к военному вмешательству", если Китай нападет на Тайвань, он ответил: "Да".

США придерживаются "политики единого Китая" и не признают Тайвань как независимое государство. Однако Байден сказал правду, США действительно будут защищать Тайвань, если КНР захочет напасть на него.

Это вызвало истерику в Пекине и панику среди соратников Байдена, поскольку США соблюдают "политику единого Китая" и не признают Тайвань как независимое государство. Однако Байден сказал правду, что США действительно будут защищать Тайвань, если КНР захочет напасть на него. Важно то, что если бы это произошло, власти США вряд ли встретили сопротивление в собственном обществе.

Более недели американцы и СМИ во всем мире наблюдали за полетом китайского воздушного шара над территорией США. Продолжались дискуссии относительно того, это были метеорологические исследования или шпионаж. Республиканцы критиковали президента за то, что он не спешил сбивать объект, который, по их словам, составлял "огромную угрозу национальной безопасности". Пентагон заверил, что все под контролем и что пуля будет сбита над океаном, чтобы никому не повредить. Так и вышло.

В социальном плане следствием этой ситуации (в военной терминологии это, вероятно, "специальная психологическая операция") является то, что для множества американцев противостояние с коммунистическим Китаем перестало быть абстракцией, о которой рассказывают эксперты на телевидении. Они увидели, что китайская агрессивная политика представляет угрозу не только экономическую, но даже экзистенциальную. Для всего государства и каждого гражданина.

Многие республиканцы, особенно трамписты, критиковали Байдена за то, что он сосредоточился на войне в Украине и не уделяет достаточного внимания угрозе со стороны Китая. Они очень сильно ошибаются, ведь от завершения войны в Украине зависит укрощение не только российского империализма, но и сверхдержавных амбиций Китая. Итак, все так, как думает Байден, и действует в соответствии с этими мыслями.

На этом уроки новых реалий мировой политики США и их президента для КНР не заканчиваются. После событий последнего месяца китайский "император" должен наконец-то понять, что Путин и Россия, которой он руководит, не являются его активами в игре против американского "гегемонизма", а пассивами, все больше тяготящими китайский баланс доходов и убытков.

Американцы расшатывают Россию там, где она чувствует себя уверенно

Официально США и весь Запад приняли формулу, что способ окончания войны, возможные переговоры с россиянами и условия установления мира будут "решать сами украинцы". Это благородно и с уважением к Украине, но не говорит "всей правды". Такие вопросы, конечно же, согласовываются с администрацией Байдена, потому что это глобальная игра. Для американцев украинская "формула мира" хороша, потому что российская агрессия – это колониальная война, в которой янки впервые за многие десятилетия встали на однозначно правильную сторону.

В видеообращении к G20, группе крупнейших экономик мира (Бали, Индонезия, 15 ноября), президент Зеленский озвучил "украинскую формулу мира", состоящую из 10 пунктов. Он был задуман как ответ на стратегию России и Китая, направленную на противопоставление "колониального" Запада глобальному Югу. Следовательно, в "мирный план Зеленского" вошли пункты об обеспечении продовольственной, энергетической, ядерной и экологической безопасности. Сфер, имеющих особое значение для стран вне Запада.

Наиболее важными в украинском предложении являются три других вопроса: восстановление территориальной целостности Украины с выводом российских войск с украинской территории в пределах границ 1991 года, а следовательно, и из Донбасса и Крыма; создание специального международного трибунала для суда над виновными в совершении "преступления агрессивной войны", также известного как преступление против мира

В преддверии первой годовщины полномасштабной войны 60 стран внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции с требованием к России немедленно вывести свои войска со всей территории Украины и выполнить другие пункты плана Зеленского. Вопрос уголовной ответственности за развязывание войны был смягчен словами о необходимости наказания "виновников тяжких преступлений" в национальном или международном суде.

Во время голосования (23 февраля) резолюцию поддержала 141 страна, в том числе Бразилия и Израиль, ранее занимавшие "нейтральную" позицию. Против была Россия и шесть ее преданных союзников. Воздержались 32 страны, в том числе Китай, Индия, Южная Африка, Индонезия, Камбоджа, пять стран Центральной Азии, Армения и Вьетнам. Довольный глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба прокомментировал это как крушение мифа о поддержке России со стороны Глобального Юга, ведь украинскую резолюцию поддержали "большинство стран Азии, Южной и Латинской Америки, а также многие страны Африки".

США придерживаются схожей позиции и активно работают над тем, чтобы заставить ключевые государства глобального Юга отказаться от нейтралитета или поддержать Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "Индия десятилетиями полагалась на Россию как на основного поставщика вооружений и оборонных активов, но за последние несколько лет мы наблюдаем отход от зависимости от России и переход к партнерству с нами и другими странами". Он добавил, что понимает причины особых отношений Южной Африки с Россией, одновременно сетуя на "мягкий" подход Америки к апартеиду в Южной Африке. И подытожил, что разрыв десятилетних отношений с Россией – это не "щелчок выключателя", а изменение курса авианосца.

28 февраля Блинкен посетил Казахстан, где встретился с президентом Токаевым и министрами пяти стран Центральной Азии. Затем он отправился в Узбекистан. В свою очередь, генерал Марк Милли встретился с командующими армий африканских стран, заверив их, что Черный континент может рассчитывать на большую поддержку со стороны американских военных.

Китайский советник рассчитывает на немцев и французов

Наступление Вашингтона на страны глобального Юга является ответом на предыдущие действия России и Китая, которые считали этот регион почти своим. И это привело к тому, что КНР сначала игнорировала украинско-американские инициативы, считая, что у нее есть три варианта, когда речь идет о войне и мире в Украине.

Первый должен обеспечить им успехи российской армии в Украине зимой с захватом всей Донецкой и Луганской областей. И именно с этой позиции должны были начаться мирные переговоры по обеспечению суверенитета Москвы над Крымом, Донбассом и сухопутным сообщением между ними. Успехи россиян закончились захватом Соледара и особенно тяжелыми боями за Бахмут. На других участках фронта – вокруг Угледара, Авдеевки, Кременной, Лимана и Сватового – прогресса нет. Так что этот вариант отпал.

Сценарий второй – расчет на раскол между США и Францией и Германией. Отсюда поощрение Ваном Й (главным советником Си по иностранным делам) европейцев к построению "стратегической автономии" во время Мюнхенской конференции безопасности. Он также посетил Париж, Рим и Будапешт. И ничего не добился (о результатах переговоров в Венгрии ничего не слышно), потому что европейцы сделали выбор в пользу укрепления НАТО и его расширения благодаря Финляндии и Швеции.

Третий вариант заключался в том, чтобы поставить шах Вашингтона, снабжая оружием России в ответ на увеличение поставок западных вооружений в Украину. В Мюнхене Ван Й забил в колокола, обвинив США в умышленном затягивании войны и ее эскалации. На форуме ООН то же обвинение повторил посол Китая. Это звучало угрожающе, но настоящей целью китайцев было не создать повод для поставок оружия россиянам, а нарисовать подходящую основу для китайского "мирного плана".

Учитывая ход голосования в ООН и событий на фронте, он завершился публикацией МИД КНР "Позиции Китая по урегулированию украинского кризиса". В документе нет конкретных предложений, за исключением требования снятия "односторонних санкций"

Провал китайских планов был использован Западом. Предложения Пекина подверг резкой критике Байден. Поскольку, как он заявил в эфире ABC News, Путин "одобряет этот план, то как это может быть хорошо?" В нем нет "ничего, что указывало бы в его пользу кому-то другому, кроме России". И подытожил: "Мнение о том, что Китай будет вести переговоры о результате войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто иррациональна".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что позиция Китая не является нейтральной, поскольку Китай принял сторону России, подписав "договор о неограниченной дружбе как раз перед началом российского вторжения в Украину". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что "Китай не пользуется особым авторитетом", поскольку "не смогли осудить незаконное вторжение в Украину". Кроме того, появились "признаки того, что Китай может планировать и рассматривать возможность предоставления военной помощи России".

Свои мнения фон дер Ляен и Столтенберг высказали во время пресс-конференции в Таллинне, где они обсудили с эстонскими властями координацию усилий ЕС и НАТО по укреплению обороны страны. Взаимодействие между ЕС и Альянсом по вопросам обороны является практикой, начатой в марте прошлого года, когда ЕС приступил к финансированию поставок вооружений в Украину.

Лукашенко, авторитетный эксперт по Европе

Неудачей политики Китая решил воспользоваться Лукашенко. "Тем, кому были адресованы предложения Пекина", он посоветовал не исключать их преждевременно. Он попал в цель, потому что на следующий день получил приглашение посетить Китай с официальным визитом. Он является клиентом Пекина, но в этих обстоятельствах выступил как авторитетный эксперт по Восточной Европе. Ответственный за организацию так называемого Минского процесса – попытки дипломатического завершения войны в Украине в 2014-22 годах.

В порыве радости Лукашенко рассказал, что у него был "длинный и искренний" разговор с Путиным после того, как получил приглашение из Китая. Следовательно, российский диктатор попросил его осветить события в Пекине в выгодном для него свете, а также говорить и от его имени. Си объявил о своем приезде в Москву ("в ближайшие месяцы"), чтобы обсудить свои мирные предложения.

Лукашенко не был бы собой, если бы по этому поводу не попытался ослабить узы, которыми его опутала Москва. Во-первых, он возразил, что Украина готовится напасть на Беларусь, хотя несколько месяцев гремел о том, что "Ucraina ante portas" ( "Украина у ворот" . - Ред. ). Он также заявил, что не видит никаких признаков того, что украинские войска готовятся нанести удар по Приднестровью – российскому анклаву в Молдове. Хотя российская дипломатия и пропаганда прилагают все усилия, чтобы доказать обратное.

Лукашенко, по всей вероятности, воспользуется заявлением Зеленского о том, что он охотно встретится с Си Цзиньпином. Украинский президент объяснил, что "чем больше стран присоединится к формуле мира, чем больше крупных и влиятельных стран будут думать об этом с уважением к нашему суверенитету и справедливому миру, тем быстрее он наступит".

Китайско-белорусские отношения вокруг войны осветили реальную позицию Москвы и Пекина в мировой политике. Россия больше не учитывается в ней, в то время как для Китая начертаны красные линии. Они могут их переступить, но тогда должны ответить на вопрос о цене спасения шкуры Путина и его товарищей. Или они могут признать очевидность фактов и приобщиться к "конструктивной работе" по прекращению войны и установлению мира по "украинской формуле".

По исторической обязанности следует добавить, что в эту бочку меда для Лукашенко влили ложку дегтя. В преддверии его отлета в Пекин два беспилотника повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Бериева, стоявшего на аэродроме Мачулищи под Минском. Поэтому, если бы он не суетился в Пекине (белорусский Генштаб заявлял, что мобилизационный потенциал страны составляет 1,5 млн человек), китайцы получили дополнительный аргумент, чтобы спустить его с небес на землю.

Путин был близок к решению применить ядерное оружие

До 12 октября влиятельные обозреватели The New York Times и Washington Post жаловались на то, что Байден и его администрация не опубликовали стратегию национальной безопасности, хотя должны были сделать это еще в начале своего президентского срока. Это должно было продемонстрировать ее отсутствие, а значит, слабость демократов по сравнению с их предшественниками, проповедующими "America First".

Они недооценили силу лозунга Байдена "America is back" и не осознали, что он является стержнем стратегии американской империи.

Во время презентации стратегии советник президента по безопасности Джек Салливан пояснил, что задержка связана с ходом войны в Украине. Он признал, что "в феврале было много людей, которые думали, что война скоро закончится и Россия окажется в гораздо лучшем положении". В октябре было ясно, что Украина не покорится и имеет шанс на победу. Конечно, при соответствующей поддержке Запада. В начале сентября украинская армия совершила поразительное наступление под Харьковом, доказав, что победа над россиянами ей по силам.

Прояснился еще один вопрос. В середине сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Узбекистан, Индия и Китай предостерегли Россию от применения ядерного оружия, что, как отмечает Энтони Блинкен, помогло заставить Путина спуститься на землю. Потому что в течение апреля-мая, а также в августе-сентябре он был близок к принятию решения о применении тактического ядерного оружия в Украине.

В стратегии безопасности США указано, что Россия и Китай несут разные вызовы. "Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, вызывающе пренебрегая основополагающими законами международного порядка". КНР "является единственным оппонентом, который имеет как стремление формировать международный порядок, так и все большую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели".

Европа остается "фундаментальным партнером США по решению всего спектра глобальных вызовов", и поэтому администрация Байдена намерена углублять и расширять трансатлантические связи. Об этом президент Байден объявил во время видеоречи на Мюнхенской конференции безопасности в 2021 году: "Америка вернулась. Трансатлантический альянс также вернулся. Мы не оглядываемся назад, мы смотрим вперед, вместе". И добавил, что НАТО "является крепким фундаментом нашей безопасности, а партнерство Соединенных Штатов и Европы есть и останется, на мой взгляд, основой всего, чего мы хотим достичь в XXI веке".

Байден намекнул, когда закончится война

Он остается верен этому посылу. В Киеве он обратился к украинцам со словами надежды и поддержки: "Прошел год, а Киев не сдается. Украина стоит. Демократия выстоит. Американский народ стоит бок о бок с вами, как и весь мир". В Варшаве он добавил, что "Украина никогда не будет победой России" и Запад "не устанет" поддерживать Украину. И отметил, что в ближайшие пять лет сформируется международный порядок на следующие десятилетия.

Байден объявил, что 75-я годовщина основания (4 апреля 1949 г.) НАТО будет отмечаться в США, и он будет хозяином мероприятия. Тем самым он наметил временный горизонт завершения войны в Украине и календарь установления новых правил мировой политики.

В мировой политике последних десятилетий я не могу найти пример более зрелищного урегулирования над союзом двух враждебных государств, да еще такими быстрыми темпами. Достаточно, чтобы гегемон действовал по продуманной стратегии, показывал зубы и устанавливал правила игры. Он сделал это без всякого выстрела, без гибели ни одного американского солдата и без ущерба для собственной экономики, даже с выгодой для нее.

Победа не полная или окончательная, поскольку Украина еще не выиграла, а Китай не отказался от поддержки России. Но в Пекине и Москве знают, что к каждому слову Джо Байдену следует прислушиваться, потому что он не бросает ни слова на ветер.

