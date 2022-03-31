Люди информации не получают – коммуникации не работают, сотнями и тысячами покидают город, ведь жить в нем невозможно, – жительница Северодонецка
Украинка Юлия Битимерова, выехавшая из Северодонецка Луганской области, рассказала, что в городе разрушена вся инфраструктура, люди не получают информацию – не работают коммуникации, покидают город сотнями и тысячами, ведь жить в нем невозможно
Она поделилась информацией в эфире Еспресо.TV.
"В Северодонецке раньше ситуация была просто сложной, теперь же катастрофическая. Ни в одном доме нет света, воды и отопления. Осталось мало домов, где есть газ. Горят продуктовые склады, где магазины могли бы брать еду и продавать. Еды в магазинах становится все меньше. Есть волонтеры, которые на собственных авто или с помощью полиции развозят гуманитарную помощь в укрытия, где находится много людей", - отметила Битимерова.
Украинка добавила, что деятельность волонтеров усложняется из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов едва ли не всех районов Северодонецка.
"Разрушены школы, детские сады, многоэтажные жилые дома. Люди сотнями и тысячами покидают Северодонецк, ведь существовать в городе невозможно. Официальной информации люди не получают, ведь Интернета нет, мобильная связь появляется редко. Новостей горожане не знают. Они понимают только то, что все плохо", - отметила Юлия Битимерова.
- Напомним, 30 и 31 марта оккупанты обстреляли жилые дома, школы и нефтяное хранилище в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном, по меньшей мере два человека погибли, двое детей находятся в тяжелом состоянии.
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