Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Энергетики и коммунальщики, наши все службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время. И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по свету. А должна быть справедливость и понятность", - сказал Зеленский.

По словам президента, по состоянию на вечер 30 ноября без электричества остаются около 6 млн абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве.

"По состоянию на сегодняшний вечер около 6 млн абонентов в большинстве областей нашего государства и в Киеве отключены от электричества. Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", - сказал Зеленский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в столице снизился до 30%, но о плановых отключениях говорить рано.

В Офисе президента заявили, что деоккупированный Херсон обеспечен электричеством на 65%.

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