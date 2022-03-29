Люди готовы жить в разрушенном Тростянце, чтобы восстанавливать его после деоккупации, — мэр города

"Несколько дней назад была возможность уехать из Тростянца, однако из четырех автобусов заполнили только один", – сказал он в эфире Espreso TV.



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Также Бова добавил: "Вчера я был в домах, наиболее подвергшихся разрушениям. Я предлагал людям, что мы их вывезем, потому что жить практически негде. Они ответили, если прямой угрозы городу нет, то мы готовы даже в этом разрушенном городе оставаться жить и восстанавливать его. И это определенный хороший показатель".

Напомним, ВСУ освободили Тростянец Сумской области

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