Люди эмоционально требовали кислород для больной COVID-19, - главный врач о "штурме" больницы в Николаеве

Врач рассказала об этом в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.



"У нас есть больницы, которые определены как больницы ковидные, у них должен быть кислород, поэтому эти больницы получили пакет НСЗУ-COVID. По этому пакету они должны отчитываться о наличии кислорода, реаниматологов, реанимационных коек и всего остального. Нет более хороших или более плохих больниц К сожалению, в этой больнице, как сообщили родственники, не было кислорода. У нас в области вообще около 10 суток была большая проблема с кислородом, которую почему-то не признает власть, но все пациенты и врачи ее видели и прочувствовали на себе. Поэтому в той больнице не была надлежащим образом оказана помощь, родственники были в отчаянии. Поймите, что человек с сатурацией 35, почти в агональном состоянии, в сознании - когда все есть, какой родственник будет забирать и везти за 100 км ночью в другую больницу. Кстати, они не везли к нам. Они приехали в город в поисках помощи", - отметила Федорова.



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Врач добавила, что сначала родственники больного человека уехали в Больницу скорой помощи, но их оттуда "отфутболили". Потом поехали в 4-ю городскую больницу - там поступили так же. Позже в областной больнице ситуация повторилась.



"Лишь в четвертый раз, уже на эмоциях они ворвались, сломали шлагбаум, потому что им в трех больницах, включая ковидный госпиталь в Новом Буге, отказали оказать медицинскую помощь. Конечно, мы немедленно забрали больную, перевели на искусственную вентиляцию легких. Но произошло то, что произошло. И когда мы умоляли полицию хотя бы до утра оставить полицейский пост, нам было отказано. В прошлом году, когда не было социального напряжения, не было проблем с кислородом, у нас круглосуточно был полицейский пост. В этом году, когда я писала официальные письма губернатору, главе Нацполиции с просьбой хотя бы пускать патрульную полицию вокруг больницы ночью, - мне официально отказали и сказали, что нет людей", - рассказала Светлана Федорова.