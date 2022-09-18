Люди должны найти вариант в случае критической ситуации с ТЭЦ, - экс-министр энергетики Оржель
Люди должны найти место, где они могут находиться в случае отсутствия тепла и света в отопительный сезон
Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
"Почему начали говорить об индивидуальных планах – найти дом на случай, если будет восстанавливаться инфраструктура. Даже люди в больших городах должны попытаться найти альтернативные варианты в селах. Этот вариант может быть на уровне друзей, на уровне группы людей, где в крайнем случае они могут быть", - сказал он.
По мнению Оржеля. это касается и Львовской, и Закарпатской областей.
"Никто не обезопасен, и Львовская ТЭЦ тоже может быть под ударом – это может быть критический вариант развития событий. Я пытаюсь убедить всех, что этот вариант – что-то найти для себя в чрезвычайно критической ситуации – обязателен", – подытожил эксминистр.
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