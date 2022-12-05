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OPINION

Люди, для которых есть "потому, что надо"

Виталий Гайдукевич
5 декабря, 2022 понедельник
12:03
Мнение

Разве можно плести, ремонтировать, лепить, варить, сваривать, лечить, клепать, вязать, шить, сушить, собирать, ехать тысячи километров, находить, покупать, перевозить, доставлять, грузить, разгружать, договариваться, не спать… и все это просто так?

Ничего не бывает просто так. Все – потому, что. Разве можно плести, ремонтировать, лепить, варить, сваривать, лечить, клепать, вязать, шить, сушить, собирать, ехать тысячи километров, находить, покупать, перевозить, доставлять, грузить, разгружать, договариваться, бодрствовать… и все это просто так? Для них – нет. В каждом случае есть свое "потому что…".

И это "потому что..." имеет свою причину, имя, воспоминание, место, звук, страх, надежду, мечту... О них вряд ли расскажут, но причина есть.

И цель – есть. Но однажды им придет понимание – цель достигнута. Больше не надо бодрствовать, сбивать руки, ехать в ночь, доставать из-под земли, потому что надо…

Они неловко оглянутся вокруг:

– Это что, все? - послушают небо, посмотрят в рассвет, или закат, или звезды, копнут усталое колесо... - А разве такое бывает, что все? – спросят они наугад.

Однажды им придет понимание – цель достигнута. Больше не надо бодрствовать, сбивать руки, ехать в ночь, доставать из-под земли, потому что надо…

Придет время какао с зефирками и размышлениями – а дальше что?

Кто-то задауншифтит на рыбалку, кого-то понесет в путешествие, другие будут просто долго сидеть и слушать море, кто-то засядет за книгу, а кто-то заметает перегоревшего себя в кучку и попытается начать заново.

Но рано или поздно они сорвутся. Потому что такая у них натура, такие они горючие на всю голову – люди, для которых не бывает просто так, а есть "потому что надо" - волонтеры.

Доживают они свою зефирку из какао и пойдут снова наносить добро.

P.S. Найдите своего волонтера, обнимите бедняжкой и скажите: "Я здесь на твоих подопечных немного денег подкину" - осознание "можно помочь больше" делает этих странных людей счастливыми.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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