Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович.

"Люди, благодаря которым возникло независимое Украинское государство, должны получить от этого государства достойные пенсии", – отмечает Вятрович.

Он напоминает, что в 2015 году принят Закон "О правовом статусе и чествования памяти борцов за независимость Украины в XX веке". Но вопрос надлежащих социальных гарантий для тех, кто заплатил за нашу свободу годами заключения, так и не был решен.

Владимир Вятрович замечает: до сих пор типична ситуация, когда борцы за независимость, пережившие годы коммунистических лагерей, живут в бедности.

"Их пенсии значительно ниже пенсий их палачей - бывших судей, прокуроров, работников КГБ, МВД и т.д., значительно выше. Пора наконец положить конец этой несправедливости", - пишет Владимир Вятрович.

"Сегодня мы вместе с 38 коллегами из разных фракций зарегистрировали законопроект №8032 "О внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в ХХ веке)". Этот документ предусматривает установление пенсий за особые заслуги реабилитированным борцам за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена СССР были лишены свободы", – отмечает народный депутат.

"Я надеюсь, и комитет социальной политики, и парламент в целом без промедлений поддержат этот законопроект", – резюмирует Владимир Вятрович.

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