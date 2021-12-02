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Людей заставляют из-за высоких налогов продавать землю, - экс-нардеп о "ресурсном" законопроекте

2 декабря, 2021 четверг
18:18
Экономика Геннадий Ткачук

Бывший народный депутат Геннадий Ткачук считает, что налог на землю, прописанный в законопроекте №5600, заставит украинцев продать свои паи

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.

"Что касается позорного закона 5600. Каждый украинец, являющийся фермером или имеющий пай, он будет платить независимо от того, зарабатывает ли он на пае, или нет. То есть, каждый человек с гектара земли будет платить 1400-1500 грн в год налога", - сказал Ткачук.

Он отметил, что каждый человек, который даже обрабатывает эту землю, независимо от того, продает ли он свою продукцию, должен будет платить 18% налога.

"Мы говорим о том, что после принятия земельной реформы так называемой они хотят, чтобы люди массово продавали свои паи, потому что нужно будет платить налог, который люди не в состоянии платить. С 2024 года, когда откроется рынок земли, они (власть, - ред.) подталкивают, чтобы люди были вынуждены продавать эту землю. Или то, что они получат за паи нужно будет отдать государству", - подытожил экснардеп.

  • В июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
  • В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.
  • "Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.
  • В сентябре его дважды снимали во втором чтении.
  • В октябре сообщили, что Верховная Рада рассмотрит законопроект во втором чтении по сокращенной процедуре.
  • 30 ноября Верховная Рада поддержала закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600)
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Змістовно з Єгором Чечериндою
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