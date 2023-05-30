Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

"Я хотел бы отметить интересную информацию с временно оккупированной территории. Фактически, люди, выехавшие в эвакуацию и не вернувшиеся в первые дни – их сегодня не пускают обратно в свои общины. Их жилье, их квартиры заселены российскими военными. Это еще одна цель этой так называемой эвакуации", – рассказал он.