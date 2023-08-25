Людей нужно мотивировать и делать благотворительность интересной, – основательница фонда YOUkraine Анна Мурашенко

Об этом в эфире Еспресо рассказала основатель благотворительного фонда YOUkraine , соучредитель строительной компании Really Building Анна Мурашенко.

"Если говорить о нуждах военных, то в начале полномасштабного вторжения главной проблемой было техническое обеспечение. Мы передавали дроны, тепловизоры, прицелы, бронежилеты. Сейчас же к этому перечню добавилась острая потребность в реабилитации военных. Эта тенденция только усиливается", – говорит Анна Мурашенко.

Фонд имеет непосредственный контакт с защитниками в госпиталях и пытается оперативно реагировать на их потребности: "Конечно, мы продолжаем передавать на фронт и Старлинки, и автомобили. Но понимаем, война продолжается, раненых все больше. А когда защитники будут возвращаться, то кроме реабилитации, они должны получить достойные условия для жизни».

Вовлеченность бизнеса в благотворительность должна стать обыденной практикой, отмечает Анна Мурашенко. При поддержке строительной компании она помогает и в обеспечении защитников жильем. В прошлом году ко Дню ВСУ жилье от "Really Building" получил Василий Копань - защитник "Азовстали", прошедший через плен в Оленовке.

"Приведу другой пример: защитник Владимир Пастушок (позывной "Песня") – простой мужчина из Ровенщины. Был на Майдане, пошел добровольцем в батальон Кульчицкого. С 2014 года на фронте. У него есть жена и дочь. Мы пообщались, выяснили потребности и подарили квартиру”, – рассказала основатель фонда YOUkraine.

Среди других направлений деятельности – создание юридического хаба для защитников.

"Мы планируем создать организацию, которая будет безвозмездно оказывать юридическую помощь военным. Ведь проблемы есть и с прохождением ВЛК (военно-врачебной комиссии), и с получением статуса УБД (участника боевых действий), и даже с бытовыми вопросами. Сейчас мы активно ищем партнеров , приглашаем присоединиться к нам в этой работе", – сказала Анна Мурашенко.

Важная часть благотворительности сегодня – общественные мероприятия. Для помощи военным Фонд не раз устраивал благотворительные аукционы и концерты. В поддержку пленных защитников Азовстали и их семей БФ YOUkraine и ОО "Женщины из стали" провели забег RUN FOR AZOVSTAL, а чтобы собрать дрон для пресс-офицера Азова Валерии "Навы" Субботиной – устроили поэтический флешмоб.

"Люди сейчас подавлены. Их нужно мотивировать и делать благотворительность интересной, – пояснила Анна Мурашенко. – Одно дело, когда ты просто донатышь, другое – когда ты максимально вовлечен, когда рядом и защитники, и звезды. Должны вдохновлять, заинтересовать благотворительностью. Чтобы каждая человек испытывал энтузиазм от того, что он причастен к великому делу".

Напомним, с начала работы Благотворительный фонд YOUkraine оказал помощь защитникам по разным направлениям на сумму более 40 млн грн.