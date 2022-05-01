Людей будут эвакуировать из Мариуполя и в дальнейшем - Ермак

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в фейсбуке .



"Сегодня начали эвакуацию мирных жителей из города Мариуполь, в частности из металлургического комбината "Азовсталь" Там люди несколько недель скрывались от российских бомбардировок. По состоянию на сегодня нам удалось вывезти более 100 женщин, детей и пожилых людей. Всех везем в Запорожье. Это только первый этап, и мы продолжим забирать из Мариуполя наших граждан и военных", - сообщил он.



По его словам, это была тяжелая операция и предстоит много работы, однако Украину это не остановит. Андрей Ермак отметил, что россияне продолжают бомбить Мариуполь, но будут нести за это ответственность.



"Президент Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль, команда Офиса Президента и Правительства работала над этой задачей нон-стоп. Мы благодарим за помощь ООН и МККК. Каждый из воинов и гражданских мариупольцев – герой. Украина делает и всегда будет делать все для спасения наших людей", – отметил глава Офиса президента.

Российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали.

Дело сдвинулось с места после начатой добровольческим полком "Азов" всемирной информационной кампании по привлечению внимания к тому, что сейчас происходит в Мариуполе и на Азовстале, в частности, и после посещения Москвы генеральным секретарем Антониу Гуттерешем и его личным переговорам с Владимиром Путиным.

Вечером в субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских .

При этом в подземных укрытиях под Азовсталем продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ. Что с ними будет дальше, пока неизвестно.

Украинские военные выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.

1 мая 2022 благодаря ООН и Международному Комитету Красного Креста из Азовстали эвакуировали 100 гражданских.

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