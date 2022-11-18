Любые уступки легализуют убийства, - Подоляк о возможности территориальных "компромиссов" с РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые территориальные "компромиссы" с Россией только умножат жертвы
Об этом он написал в своем твиттере.
По словам Подоляка, любые уступки РФ сделают войну инструментом международных отношений, что приведет к концу международного права.
"Просто осознайте: любые территориальные «компромиссы» не принесут мира, а приумножат жертвы. Любые уступки РФ будут победой Путина, легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений. Это будет конец международного права. Кто действительно хочет этого?", – говорится в сообщении.
- 13 ноября Михаил Подоляк заявил, что РФ будет вынуждена вывести войска и начать переговоры после освобождения Донецка или Луганска.
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