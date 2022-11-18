Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Подоляка, любые уступки РФ сделают войну инструментом международных отношений, что приведет к концу международного права.

"Просто осознайте: любые территориальные «компромиссы» не принесут мира, а приумножат жертвы. Любые уступки РФ будут победой Путина, легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений. Это будет конец международного права. Кто действительно хочет этого?", – говорится в сообщении.

13 ноября Михаил Подоляк заявил, что РФ будет вынуждена вывести войска и начать переговоры после освобождения Донецка или Луганска.

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