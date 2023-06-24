Об этом заявил Еспресо министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фестивале "Книжный Арсенал".

"Любое восстание, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам", - сказал он.

На вопрос журналистки о возможных последствиях гражданской войны в России для Украины Кулеба ответил, что пока рано об этом говорить и прогнозировать.

"Пригожин восстал против всей машины российского государства. Поэтому прогнозировать последствия сейчас было бы слишком спекулятивно. Но еще раз повторяю: любые проблемы в тылу врага – на благо нашей победы", - пояснил министр.

Он добавил, что наши иностранные партнеры внимательно следят за развитием событий в России.