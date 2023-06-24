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"Любые проблемы в тылу врага - на благо нашей победы", - Кулеба

24 июня, 2023 суббота
15:31
Война с Россией

Пригожин восстал против большой машины всего российского государства, весь мир наблюдает за этим, а Украине проблемы в тылу врага только на благо

Об этом заявил Еспресо министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фестивале "Книжный Арсенал".

"Любое восстание, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам", - сказал он.

На вопрос журналистки о возможных последствиях гражданской войны в России для Украины Кулеба ответил, что пока рано об этом говорить и прогнозировать.

"Пригожин восстал против всей машины российского государства. Поэтому прогнозировать последствия сейчас было бы слишком спекулятивно. Но еще раз повторяю: любые проблемы в тылу врага – на благо нашей победы", - пояснил министр.

Он добавил, что наши иностранные партнеры внимательно следят за развитием событий в России.

  • 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
  • 24 июня Путин отдал приказ вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа.
Вагнергейт
Дмитрий Кулеба
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