"Любые проблемы в тылу врага - на благо нашей победы", - Кулеба
Пригожин восстал против большой машины всего российского государства, весь мир наблюдает за этим, а Украине проблемы в тылу врага только на благо
Об этом заявил Еспресо министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фестивале "Книжный Арсенал".
"Любое восстание, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам", - сказал он.
На вопрос журналистки о возможных последствиях гражданской войны в России для Украины Кулеба ответил, что пока рано об этом говорить и прогнозировать.
"Пригожин восстал против всей машины российского государства. Поэтому прогнозировать последствия сейчас было бы слишком спекулятивно. Но еще раз повторяю: любые проблемы в тылу врага – на благо нашей победы", - пояснил министр.
Он добавил, что наши иностранные партнеры внимательно следят за развитием событий в России.
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