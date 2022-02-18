"Любой протест против реформы свидетельствует о том, что она настоящая": Фурса считает, что украинские ФОПы не хотят выходить из тени

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"У ФОПов есть нежелание выходить в белую. Хочу напомнить фразу Кахи Бендукидзе, архитектора грузинских реформ. Во-первых, его одна из первых реформ – это кассовые аппараты. Он тогда говорил: "Если я иду по улице и мне улыбаются, то я мало сделал". Любой протест против реформы свидетельствует о том, что реформа настоящая. Сейчас действительно мало настоящих реформ, но фискализация – одна из них", - отметил Фурса.



По его мнению, это – непопулярно, как любая реформа.



"Помните реформу Супрун? Против нее протестовали, потому что она меняла правила игры на нормальные. А это очень не нравится тем, кому неудобно. Когда есть новые правила, люди говорят: "Я не хочу учиться". Есть неудобство, которое временное – люди учатся, и дальше оно работает. А есть нежелание выходить из тени и работать в белую. Это тоже можно понять, но не принять.В наших интересах, чтобы все вышли из тени", - сказал инвестбанкир.



По словам Фурсы, против фискализации выступают ФОПы, но за нее выступает белый и прозрачный бизнес, которому трудно конкурировать с контрабандистами и когда у конкурентов все через ФОПы оформлено и минимизируется.

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