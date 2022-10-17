Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Политолог прокомментировал снабжение Ираном дронов России: "Это обмен технологиями и привлечение российских денег для модернизации, а также испытание своего оружия в боевых условиях. Сейчас Иран иллюстрирует наличие сил и средств поражения в случае возникновения конфликта против него самого, таким образом он показывает свое оружие через Россию ".



Виталий Кулик отметил, что основное взаимодействие Ирана – это геополитическое, то есть формирование нового миропорядка, где он должен играть одну из ключевых ролей в регионе. Ему нужно вытеснять других региональных игроков, быть сдерживающим фактором для Турции и играть системообразующую роль в Персидском заливе, снижая влияние как Турции, так и США и Великобритании.



"Соответственно, Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией, которая ослабляла бы ЕС и США. Кроме того, любой конфликт, в котором Запад является оппонентом, рассматривается Ираном как потенциальное окно возможностей, чтобы сыграть какую-то партию в своих интересах. Ведь это еще не военно-политический союз между Ираном и Россией, так как у Ирана есть противоречия с РФ на Кавказе и Каспии, а также в Центральной Азии.Тегеран опасается усиления России в Центральной Азии и заинтересован, чтобы там был в определенной степени вакуум безопасности. Тем более Иран вынашивает идею распределения сфер влияния экономических зон на Каспии, где есть нефть, поэтому противоречия веские и серьезные, однако оставляет больше возможностей для маневра, также больше и точек соприкосновения с РФ из-за войны в Украине. Тегеран готов пренебрегать своими отношениями с Украиной для расширения военного сотрудничества с Россией", - объяснил Кулик.

16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.

Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

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