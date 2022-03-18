Любой бизнес может получить кредит под ставку 0% на период военного времени, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении.



"Наше правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей. Теперь любой бизнес может получить кредит под ставку 0% на время военного времени, плюс 1 месяц после войны. Продолжение следует минимальная ставка 5%. Общий размер кредита - до 60млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут пользоваться нашей программой", - рассказал президент Украины.



Зеленский также анонсировал сокращение регуляций.



"Кабинет министров завтра проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений или лицензий для бизнеса, а останется около 20. Только те, которые нельзя отменить. Для абсолютно большей части бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип - объявил о начале деятельности и свободно работаешь", - сказал Владимир Зеленский.



По словам президента, он поручил особую задачу Нацбанку.



"Особая задача для Нацбанка Украины, для народных депутатов и наших чиновников. Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинский банк, весь депозит. В любом банке нашей страны. Чтобы люди не потеряли деньги, ни при каких обстоятельствах" ", - подытожил экономические новости Владимир Зеленский.







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