Любой бизнес может получить кредит под ставку 0% на период военного времени, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кредитные правила для бизнеса на период военного времени
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении.
"Наше правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей. Теперь любой бизнес может получить кредит под ставку 0% на время военного времени, плюс 1 месяц после войны. Продолжение следует минимальная ставка 5%. Общий размер кредита - до 60млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут пользоваться нашей программой", - рассказал президент Украины.
Зеленский также анонсировал сокращение регуляций.
"Кабинет министров завтра проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений или лицензий для бизнеса, а останется около 20. Только те, которые нельзя отменить. Для абсолютно большей части бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип - объявил о начале деятельности и свободно работаешь", - сказал Владимир Зеленский.
По словам президента, он поручил особую задачу Нацбанку.
"Особая задача для Нацбанка Украины, для народных депутатов и наших чиновников. Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинский банк, весь депозит. В любом банке нашей страны. Чтобы люди не потеряли деньги, ни при каких обстоятельствах" ", - подытожил экономические новости Владимир Зеленский.
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