Слабые не просят прощения. Это и о врагах, и о людях из близкого окружения.

Если вспомнить тех, кто просил у вас прощения, их не будет много. Ибо искренне извиняться можно только на чуть более высокой ступени собственной эволюции. Когда ты не консервируешь коктейль из эмоций и желаний, и соображений собственной выгоды, побуждавший поступить недостойно и держаться за это, а находишь в себе силы ступить на шаг выше.

Ступень эволюции. От эгоцентризма к духовным центрам Человека. Когда в основе выбора все чаще не выгода, а достоинство. Когда все реже путаешь любовь с нарциссическим расширением себя на детей, мужа и нескольких близких, которые не тяготят. Когда любовь — это также милосердие к тем, кому труднее всего и кто ничего не может дать взамен.

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Почему я это пишу? Потому что под впечатлением от сияющего человеческого милосердия на Юге. До сих пор под впечатлением от разговора с мудрой женщиной на тему: чем любовь к себе отличается от эгоизма, в частности в войну.

Лариса Дидковская дала мне понимание обиды как внутреннего конфликта между любовью и гневом. Обидеться (лучше не надо, но) можно на близкого человека, поведение которого вызывает возмущение и боль. А обидеться на русских технически не получится, если их никогда не любила. Не было любви в основе, любви как непременной части обиды. Так что их извинения были бы — и будут — до ж**ы. Без любви в основе они не могут иметь эффекта, как от родственной души.

Кроме того, пани Лариса дала мне классное определение, которое я теперь повсюду юзаю. "Фасадные вещи".

Как бы законченные негодяи или ошибающиеся люди не делали вид, что слабые поступки сходят им с рук и все в общем хорошо — это фасадные вещи, показательные, "статусные". За фасадом каждого такого поступка - его последствия, цена выбора. Что ты людям – то и мир тебе.

И только настоящая любовь в фасаде не нуждается и его не признает.

Любовь умеет просить прощения. Эгоизм – нет.

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Об авторе. Юлия Бориско, журналистка

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