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"Любовь, смерть и роботы": анимационный сериал для взрослых, от которого трудно оторваться

Чернинька Елена
4 августа, 2022 четверг
15:52
Статьи

Love, Death & Robots. Три сезона. Сериал, который держит своего зрителя каждой серией. Авторы подобрали очень удачное название. Всего три слова, но они максимально точно и красноречиво визируют суть всего видео. Любовь и смерть – эти два определения и их смыслы извечно сопровождают человеческую жизнь. Ибо что стоит жизнь без любви? Да и смерть… как конец жизни, путь к которому мы начинаем с первых секунд своего рождения. И только роботы… они появились в реальном мире не так давно, если учесть временную прямую земной жизни в целом. Но как теперь без них?

"Любовь, смерть и роботы" в подлиннике звучит как "Love, Death & Robots". Это один из самых известных и популярных современных американских анимационных телесериалов для взрослых.

Сериал-антология "Любовь, смерть и роботы" - самобытная новинка для переосмысления анимационного научно-фантастического фильма "Тяжелый металл" и придание ему нового видения, звучания, понимания. "Тяжелый металл" пришел к зрителю в 1981 году. Поэтому актуальна его новейшая версия глазами современников.

Продюсерами сериала "Любовь, смерть и роботы" выступили Тим Миллер и Дэвид Финчер. Каждый эпизод создавался разными анимационными студиями.

"Любовь, смерть, роботы" - это ни на что не похожий и абсолютно эклектичный вид кинематографического искусства. Если проще, то это "вкусный" микс историй, подаваемых зрителю во всех существующих жанрах, а именно: научная фантастика, комедия, фэнтези, ужасы и т.д. Произведение невидимо и органично заползает под кожу зрителя, быстро распространяя ментальных насекомых по всему телу. Если вы любитель художественного "выноса мозгов" - это именно ваш сериал. Непрогнозируемые кульбиты историй, стремительные повороты реальностей, закрученные до почти невозможного объяснения траектории.

"Больше безумий и абсурдов!" – вот главный лозунг от производителей этого кинопродукта.

Анимационный сериал-антология "Любовь, смерть и работы" - это совершенно не связанные между собой сюжетом серии. Продолжительность каждой – от четырех до восемнадцати минут.

За небольшим исключением каждый эпизод выработали и донесли до зрителя совершенно разные создатели.

Актерский состав: Тофер Грейс, Мэри Элизабет Уинстед, Гери Коул, Самира Вайли, Нолан Норт, Омид Абтахи, Джо Манганьелло, Розарио Доусон, Сет Грин и другие.

Украинская актриса

В сериале "Любовь, смерть и работы" главную роль мифической девушки Сирены сыграла украинская актриса из Одессы Алина Смоляр. Кратко о сюжете эпизода "Джибаро": отряд рыцарей встречает агрессивную Сирену. Среди всех мужчин выживает только один, наиболее заинтересовавший главную героиню. Данный эпизод максимально раскрывает зрителю глубину токсических отношений.

"Любовь, смерть и роботы": где смотреть

Телесериал демонстрируется на стриминговом сервисе Netflix . Премьера сериала состоялась 15 марта 2019 г. с 18 эпизодов продолжительностью менее 20 минут. В апреле 2020 года, в преддверии премьеры второго сезона, Netflix продолжил сериал на третий сезон из восьми эпизодов. Третий сезон вышел 20 мая 2022 года с девятью эпизодами, один из которых был продолжением серии "Три робота" первого сезона.

Культура
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