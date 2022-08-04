"Любовь, смерть и роботы" в подлиннике звучит как "Love, Death & Robots". Это один из самых известных и популярных современных американских анимационных телесериалов для взрослых.

Сериал-антология "Любовь, смерть и роботы" - самобытная новинка для переосмысления анимационного научно-фантастического фильма "Тяжелый металл" и придание ему нового видения, звучания, понимания. "Тяжелый металл" пришел к зрителю в 1981 году. Поэтому актуальна его новейшая версия глазами современников.

Продюсерами сериала "Любовь, смерть и роботы" выступили Тим Миллер и Дэвид Финчер. Каждый эпизод создавался разными анимационными студиями.

"Любовь, смерть, роботы" - это ни на что не похожий и абсолютно эклектичный вид кинематографического искусства. Если проще, то это "вкусный" микс историй, подаваемых зрителю во всех существующих жанрах, а именно: научная фантастика, комедия, фэнтези, ужасы и т.д. Произведение невидимо и органично заползает под кожу зрителя, быстро распространяя ментальных насекомых по всему телу. Если вы любитель художественного "выноса мозгов" - это именно ваш сериал. Непрогнозируемые кульбиты историй, стремительные повороты реальностей, закрученные до почти невозможного объяснения траектории.

"Больше безумий и абсурдов!" – вот главный лозунг от производителей этого кинопродукта.

Анимационный сериал-антология "Любовь, смерть и работы" - это совершенно не связанные между собой сюжетом серии. Продолжительность каждой – от четырех до восемнадцати минут.

За небольшим исключением каждый эпизод выработали и донесли до зрителя совершенно разные создатели.

Актерский состав: Тофер Грейс, Мэри Элизабет Уинстед, Гери Коул, Самира Вайли, Нолан Норт, Омид Абтахи, Джо Манганьелло, Розарио Доусон, Сет Грин и другие.

Украинская актриса

В сериале "Любовь, смерть и работы" главную роль мифической девушки Сирены сыграла украинская актриса из Одессы Алина Смоляр. Кратко о сюжете эпизода "Джибаро": отряд рыцарей встречает агрессивную Сирену. Среди всех мужчин выживает только один, наиболее заинтересовавший главную героиню. Данный эпизод максимально раскрывает зрителю глубину токсических отношений.

"Любовь, смерть и роботы": где смотреть

Телесериал демонстрируется на стриминговом сервисе Netflix . Премьера сериала состоялась 15 марта 2019 г. с 18 эпизодов продолжительностью менее 20 минут. В апреле 2020 года, в преддверии премьеры второго сезона, Netflix продолжил сериал на третий сезон из восьми эпизодов. Третий сезон вышел 20 мая 2022 года с девятью эпизодами, один из которых был продолжением серии "Три робота" первого сезона.