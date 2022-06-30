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Любовь Медведева: путь от воспитательницы детей до защитницы неба

30 июня, 2022 четверг
14:06
война с Россией

В настоящее время Любовь Медведева работает в воздушном командовании "Запад" командиром одного из подразделений в зенитном ракетном полку. В свои сорок до сих пор бегает и стремится достичь наибольших высот в армии

История военной в материале журналистки Еспресо.

Любовь Медведева военный путь наметила себе еще с юных лет. Отец-десантник научил дочь любить военное дело. Уже в одиннадцатом классе она знала, что хочет стать военной. Но на этом пути ее постигла неудача.

"В армию женщин не брали, - рассказывает Любовь Медведева. - А для меня это было так престижно - женщина-воин. Впрочем, тогда это было невозможно, а профессию нужно было приобретать. Поэтому я решила быть воспитательницей детей. Некоторое время работала с детьми, пока не познакомилась со своим мужем. Он в то время служил в восьмом полку ССО. Забавная была история. Мы встретились в День Валентина. Он случайно на улице упал, и я подошла к нему спросить, все ли в порядке. Уже позже он мне признался, думал, если подойдет - будем вместе. Вот так уже 15 лет".

После встречи с мужем женщина решилась осуществить собственную мечту об армии. Ждала, пока сын пойдет в детский сад. Попасть на службу в ССО было не так-то легко. Физическая подготовка должна быть на высоком уровне.

"Муж говорил: хочешь - иди, но учись сама, я позориться не буду, - смеется. - Я все выполняла, даже азбуку Морзе выучила до армии. Надо отдать должное мужу – он три месяца был один с сыном, которому было тогда три года. А я в Кропивницком стреляла и прыгала. Честно, мне было так сложно, что порой плакать хотелось, но я выдержала. И вскоре я стала радиотелеграфистом в одном из полков спецназначения".

На этом Любовь Медведева не остановилась, стремилась к офицерскому званию. Впрочем, чтобы достигать большего, пришлось еще идти учиться и получать высшее образование. Поэтому получила профессию психолога. Позже перешла в Воздушные силы ВСУ и теперь защищает украинское небо.

"Как только попала в Воздушные силы, для меня все было ново. Здесь самолеты, ракеты, я никогда с этим дела не имела, - признается военная. - Но сейчас я очень горжусь, что могу уберечь жизнь украинцев. Во время этой войны мы постоянно в строю и должны следить за нашим небом".

По словам военной, у Воздушных сил сейчас работы очень много. Ребята работают мощно и очень профессионально.

"Вы же сами видите, сколько воздушных целей мы уничтожаем. Это все наша заслуга, — гордится Любовь Медведева. — Круглосуточно наши зенитчики находятся на позициях, контролируют воздух. Над уничтожением врага работают все подразделения в четкой координации".

Любовь Медведева постоянно на службе. Мужа-военного тоже призвали, он работает инструктором для наших военнослужащих. Дома родителей ждут дети — четырнадцатилетний сын и восьмилетняя дочь.

"Дети гордятся нами, потому что мы защищаем Украину, - говорит Любовь. - И безгранично скучают, потому что мы не можем часто приезжать. Но послушные. Как только тревога - бегут в укрытие".

Сейчас мужчина на службе в Сухопутных войсках, а женщина — в Воздушных силах. Постоянно переписываются в телефоне, спрашивают, все ли хорошо, – и на службу снова. В свои сорок женщина может похвастаться хорошей физической подготовкой. С легкостью пробегает больше двадцати километров. До сих пор с мужем не оставляют этого дела. Цель – покорить благотворительный марафон ЗРВ ВСУ Run. И добавить еще медали к семейной коллекции. Но прежде всего своим долгом считают защищать Украину от россиян.

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Украина
военные силы Украины
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