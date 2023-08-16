Любое военное соглашение между РФ и КНДР станет нарушением резолюций ООН, - госдеп США
Представитель Госдепартамента Ведант Пател прокомментировал высказывания России и Северной Кореи, заявивших о стремлении наращивать сотрудничество в военной сфере
Об этом пишет "Голос Америки".
Во вторник США подчеркнули, что Россия нарушит резолюцию ООН, если заключит соглашение с Северной Кореей по продаже оружия. Это заявление прозвучало после того, как Москва и Пхеньян высказались за более тесное двустороннее сотрудничество, в том числе в военной сфере.
"Любое сотрудничество в области безопасности или соглашение по продаже оружия между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Пател.
Пател отметил, что в своей агрессивной войне против Украины Россия опирается на государства-изгои – Северную Корею и Иран.
"По нашей информации, Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР", – сказал он.
Комментарии представителя Госдепартамента были сделаны после того, как в прошлом месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу во время состоявшейся в Пхеньяне встречи со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом высоко оценил партнерство России с КНДР.
Комментируя визит, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что, по мнению США, Шойгу находился в Северной Корее с целью обеспечения поставки оружия.
Администрация Байдена заявила, что предложение Шойгу укрепить сотрудничество с Северной Кореей подчеркивает зависимость Кремля от этой страны, а также от Ирана в вопросе о поставках вооружений для войны России против Украины.
Сотрудничество КНДР с Россией
Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.
Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.
В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера.
Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.
Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.
12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.
25 июля сообщалось , что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".
В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.
27 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ина на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.
6 августа Ким Чен Ын призвал увеличить производство оружия в КНДР. 10 августа он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне. 14 августа – приказал увеличить производство ракет в КНДР перед началом учений США и Южной Кореи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37
Покупка 37Продажа 37.75
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное