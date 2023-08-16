Об этом пишет "Голос Америки".

Во вторник США подчеркнули, что Россия нарушит резолюцию ООН, если заключит соглашение с Северной Кореей по продаже оружия. Это заявление прозвучало после того, как Москва и Пхеньян высказались за более тесное двустороннее сотрудничество, в том числе в военной сфере.

"Любое сотрудничество в области безопасности или соглашение по продаже оружия между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Пател.

Пател отметил, что в своей агрессивной войне против Украины Россия опирается на государства-изгои – Северную Корею и Иран.

"По нашей информации, Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР", – сказал он.

Комментарии представителя Госдепартамента были сделаны после того, как в прошлом месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу во время состоявшейся в Пхеньяне встречи со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом высоко оценил партнерство России с КНДР.

Комментируя визит, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что, по мнению США, Шойгу находился в Северной Корее с целью обеспечения поставки оружия.

Администрация Байдена заявила, что предложение Шойгу укрепить сотрудничество с Северной Кореей подчеркивает зависимость Кремля от этой страны, а также от Ирана в вопросе о поставках вооружений для войны России против Украины.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля сообщалось , что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.

27 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ина на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.

6 августа Ким Чен Ын призвал увеличить производство оружия в КНДР. 10 августа он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне. 14 августа – приказал увеличить производство ракет в КНДР перед началом учений США и Южной Кореи.