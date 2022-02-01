"Любое сотрудничество будет происходить в определенном "коридоре" и там мы должны взять максимум", - экс-нардеп об альянсе Украина - Польша - Великобритания
Бывший народный депутат Валерия Заружко прокомментировала инициативу альянса между Украиной, Великобританией и Польшей
Об этом она заявила в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Любое международное сотрудничество очень важно для Украины и, безусловно, нужно расширять во всех направлениях наше взаимодействие с международными партнерами, в том числе и с Британией и Польшей. Мы должны быть реалистичными, потому что они являются членами НАТО и существуют определенные ограничения согласно Уставу НАТО. Не идет речь о военных альянсах. Мы можем говорить и о том, что Британия сказала, что отправки войск в Украину не будет. Мы должны взять максимум из этой ситуации и работать в разных направлениях и с ВБ, и с Польшей", - сказала экс-нардеп.
Она отметила, что у стран есть ряд направлений для сотрудничества.
"В частности, к Великобритании - введение безвиза для украинцев. Очень хорошо, что мы выстраиваем такие отношения с Польшей, что позволит не спекулировать на исторических разногласиях. Можем построить крепкий международный альянс в экономическом смысле. Это мощная возможность, которую можно и нужно использовать на международной арене. Мы не должны ждать, пока кто-то придет и спасет нас без нас самих. Любое сотрудничество с этими странами будет проходить в определенном коридоре и там Украина должна взять максимум, в котором лежат наши национальные интересы", - подытожила Заружко.
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