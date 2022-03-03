"Любое слово – важнее выстрела. Нельзя просто сказать, что Украина - часть России": Зеленский о переговорах с РФ

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.



"Наша задача сегодня... История не об условиях. История о том, что есть темы вопросов, и надо о них говорить. В России уже сформулированы ответы на их вопросы. Я считаю, что нет смысла задавать вопросы, если у тебя уже есть ответ. И в этом сложность переговоров.Пока. Ведь есть вещи, в которых надо найти какие-то компромиссы, чтобы не погибали люди. Но есть вещи, в которых нет компромисса. Нельзя просто взять и уйти. И сказать: "Да, это ваша страна. Украина - часть России". Это невозможно! Вы же понимаете, это невозможно. Зачем нам предлагать это. Я считаю, что вот такие вещи они просто брызгают и летят. Хоть слово - не воробей, но этих птиц сейчас много. Там есть пункты, я не отношусь к тем формулировкам, как к константе. Для меня эти формулировки справедливы, если та сторона готова нас уничтожить ради этих вопросов.Значит, они справедливы для нашего диалога. Я хочу остановить войну. Вопрос формулировок, вопрос баланса наших договоренностей и желания. Все в жизни зависит от желания. Это и есть главная мотивация. В любых переговорах есть смысл. Любое слово – важнее выстрела. Если можешь сказать, а потом выстрелить, то так и делай. Я живу такими принципами", - объяснил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Путина сесть за стол переговоров.

Кроме того, Зеленский в очередной раз призвал страны Альянса ввести закрытие неба над украинской территорией.