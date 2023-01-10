Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Эти длинные столы, которые мы наблюдали, когда Путин стоит один в церкви и возле него никого нет, является свидетельством того, что страх заболеть любой болезнью, от гриппа до ковида, настолько велик, что это может быть роковым для его здоровья. Состояние его здоровья является критически слабым, и любая инфекция может его доконать. Смерть Путина изменит ситуацию. Потому что на политическую арену может выйти группа людей, которая будет готова пойти на серьезные уступки по сравнению с тем, делает сегодня Путин и его ближайшее окружение", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, смерть Путина является определенным шансом, на который и надеется коллективный Запад.

"Вместо того, чтобы думать о распаде России, что делать с конгломератом непонятных образований, гораздо проще договориться с более или менее адекватной группой людей, которой можно будет передать власть России и которая будет послушной. Которая сможет управлять страной так, чтобы это не вызвало глобальных" потрясений. Именно такой лейтмотив в головах ведущих западных политиков. У этой России нет шансов на выживание. Любое отстранение Путина от власти начнет процесс распада России", - отметил Огрызко.

Путин на Рождество посетил службу, вероятно, в Благовещенском соборе Московского Кремля, где кроме него и священника не было других прихожан

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают , что президента Путина в России подвергли критике за объявление так называемого рождественского перемирия

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