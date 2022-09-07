Любое обновление оборонной промышленности должно идти рядом с возможностями защитить ее, - нардеп Рудык

Об этом в эфире "Эспрессо" сказала нардеп от Голоса Кира Рудык.

"Одна из таких парадигм, с которой сейчас живет западный мир – "Давайте постепенно, сначала мы закончим войну, а потом будем заниматься перестройкой. "Все представители Украины, которые были на экономическом форуме в Польше, говорили, что нам это не подходит и нужно уже строить, уже готовиться к зиме, уже стратегировать, как жить дальше", - заявила Рудык.

По ее словам, так, как раньше, уже не будет – Украине нужно новое видение и новый план.

"Вопрос оборонной способности и промышленности он важен, но чувствителен. На форумах пытаются аккуратно говорить о том, чтобы не дать врагу возможности еще атаковать с воздуха наши мирные города. Любое восстановление оборонной промышленности должно идти рядом с нашими возможностями защитить эти конкретные места. Стратегически мы страна, которой придется стать милитарным государством. От этого никуда не уйти", - подытожила нардепка.