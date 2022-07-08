Любо посмотреть. Минобороны показало работу французских ПТРК Milan-2 на фронте
Военные показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2 на фронте
Видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины. "Любо глянуть", — описали эффективность новейшего оружия в военном ведомстве.
Ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1 000 мм, они достигают цели за 24 секунды.
"Этого более чем достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и всего экипажа, который есть внутри", – говорится в сообщении.
Этот комплекс имеет на вооружении армии более 40 стран мира.
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