Видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины. "Любо глянуть", — описали эффективность новейшего оружия в военном ведомстве.

Ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1 000 мм, они достигают цели за 24 секунды.

"Этого более чем достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и всего экипажа, который есть внутри", – говорится в сообщении.

Этот комплекс имеет на вооружении армии более 40 стран мира.

8 июля штурмовики 128-й бригады показали, как уничтожают оккупантов.

В тот же день ВСУ уничтожили 2 командных пункта РФ в Херсонской области.

8 июля стало известно, что Украина получит от США новый пакет помощи, среди прочего еще четыре HIMARS.

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