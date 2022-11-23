Об этом Роналду написал в Twitter.

"После разговоров с боссами "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт. Я люблю МЮ и люблю болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время для поиска нового вызова. Я желаю команде успехов в остальном сезоне и в будущем", - написал форвард.

37-летний португалец перешел в МЮ в 2021 году из итальянского "Ювентуса". Также он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год, тогда Роналду трижды выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Сейчас Роналду находится в расположении сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.

14 ноября Криштиану Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Гага и обвинил руководство клуба в травле.

Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" разорвет контракт с Роналду и оштрафует футболиста на 1 млн фунтов из-за обвинений в адрес тренера и руководства клуба.

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