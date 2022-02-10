Люблю этот процесс: непобедимый украинский боксер показал, как он готовится к следующему бою. Видео
Украинский боксер Владислав Сиренко продолжает активную подготовку к своему следующему бою
Видео Сиренко распространил в своем Instagramе.
"Люблю этот процесс!", - написал Владислав Сиренко под роликом по тренировке, где он наносит мощные удары.
В своем последнем бою, состоявшемся 18 декабря 2021 года в Броварах, Сиренко победил украинца Андрея Руденко (34-5) техническим нокаутом в шестом раунде.
В общей сложности Владислав Сиренко выиграл на профессиональном ринге все 19 боев. Имя следующего соперника украинца пока не называлось.
- 14 декабря стало известно, что следующим соперником Владислава Сиренко может стать Мурат Гассиев .
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