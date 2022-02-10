Люблю этот процесс: непобедимый украинский боксер показал, как он готовится к следующему бою. Видео

Видео Сиренко распространил в своем Instagramе.



"Люблю этот процесс!", - написал Владислав Сиренко под роликом по тренировке, где он наносит мощные удары.



В своем последнем бою, состоявшемся 18 декабря 2021 года в Броварах, Сиренко победил украинца Андрея Руденко (34-5) техническим нокаутом в шестом раунде.

В общей сложности Владислав Сиренко выиграл на профессиональном ринге все 19 боев. Имя следующего соперника украинца пока не называлось.