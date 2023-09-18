"Люблин мог стать Бучей": министр обороны Польши обвинил прежние власти в готовности сдать территории в случае нападения РФ
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что план 2011 года на случай нападения РФ предусматривал вероятность выхода оккупантов на правый берег Вислы в течение недели
Об этом Блащак сообщил в видеообращении.
"Внимание, внимание! Правительство Туска (премьер-министр Польши в 2007-20014 годах Дональд Туск, – ред.) в случае войны было готово отдать половину Польши. План использования вооруженных сил, утвержденный бывшим шефом минобороны Клихом (Богдан Клих, – ред. ), предполагал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а на седьмой день враг выйдет к правому берегу Вислы", - сказал Блащак.
Министр обороны также добавил, что это подтверждает генеральный командующий Вооруженными силами Польши в 2015-2016 годах Мирослав Ружанский.
"Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли быть польской Бучей", – сказал Блащак.
Это заявление министр обороны Польши сделал в преддверии парламентских выборов в стране. Партия "Гражданская платформа", которая была правящей в упомянутый Блащаком период времени, сейчас является главным конкурентом действующей правящей партии Польши "Право и справедливость".
В видео Блащак добавил несколько фотографий самого документа и показал несколько пунктов плана обороны, которые предусматривали, что польская армия будет защищать свои территории, воздушное пространство и территориальные воды, чтобы максимально задержать темп наступательной операции противника и остановить его атаку на рубежах в районе рек Висла и Вепрь.
Планировалось, что после занятия стратегического периметра армия будет сдерживать наступление РФ, удерживать плацдармы на правом берегу Вислы и ждать подхода союзных войск НАТО.
Издание "Милитарный" отмечает , что в 2011 году боеспособность польской армии была низкой, поэтому польские военные планировали оборону, учитывая доступные им ресурсы.
В 2020 году на учениях Zima-20 были смоделированы возможные боевые действия 2011-го, которые показали, что на пятый день конфликта "враг находился на линии Вислы, шли бои за Варшаву, стратегические порты были заблокированы или захвачены".
Богдан Клих в интервью Wirtualna Polska заявил, что такие документы должны оставаться защищенными, и выразил сомнение в профпригодности Блащака.
"У каждой страны, в том числе у нас, было железным правилом не обсуждать публично оперативное планирование. Речь идет как о планах, которые были, так и о тех, какие есть или будут. Это самые защищенные документы. Должен сказать, что оборона Польши планировалась в рамках Альянса. Это очень важно. Если министр забыл, что мы являемся членом НАТО, он не пригоден быть министром", - сказал Клих.
При этом Клих отметил, что документ был создан на основе Директивы по политической и стратегической обороне, изданной в рамках Стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом Лехом Качиньским (основатель партии "Право и справедливость", - ред.) после обращения правительства Ярослава Качиньского (лидер этой партии).
Мирослав Ружанский, который является кандидатом в Сенат Польши, назвал действия Блащака безответственными.
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