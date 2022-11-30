Список опубликован на сайте Комитета.

Первый тур конкурса среди выдвинутых произведений искусства на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году состоялся 28 ноября. По его итогам члены Комитета определили произведения, допустившие к участию во втором туре конкурса:

В кратком списке номинантов на Шевченковскую премию по литературе:

Александр Авербух с книгой стихов "Жидовский король"

Любко Дереш с романом "Там, где ветер"

Екатерина Калитко с книгой стихов "Орден молчательниц"

Мирослав Лазарук с книгой стихов "Тылинка и литавры"

Владислав Стольников с книгой стихов "Ужин августовского вечера"

Людмила Таран с книгой прозы "Айвенко, или Мужчины – это..."

Артём Чередник (Артем Чех) с романом "Кто ты такой?"

На Шевченковскую премию по литературоведению и искусствоведению номинированы:

Виктор Жадько, книги "Если бы Бог дал мне прижаться к университету", "У всякого своя судьба"

Михаил Назаренко, книга "Кроме "Кобзаря" Антология украинской литературы. 1792-1883." В двух частях

Людмила Тарнашинская, книга "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты"

В коротком списке претендентов на Шевченковскую премию по публицистике и журналистике:

Ольга Дубчак с книгами "Слышать на украинском", "Видеть на украинском"

Павел Казарин с книгой "Дикий Запад Восточной Европы"

Богдан Логвиненко (автор идеи), Николай Носок (режиссер), Карина Пилюгина (продюсер) с документальным сериалом "Деокупация"

Виталий Портников с публицистикой 2017-2022 годов

Светлана Черная с книгой "Украинская Церковь и московские мифы"

Претендентами на Шевченковскую премию по музыкальному искусству стали:

Мария Бурмака (композиторша, исполнительница) с проектом "Любимые классики"

Группа "Хорея Казацкая" (Тарас Компаниченко, Сергей Охримчук, Северин Данилейко, Ярослав Крысько, Максим Бережнюк (исполнители)) с аудиоальбомом "Песни Украинской революции"

Евгений Петриченко (композитор), Богдан Плиш (главный дирижер Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского), Ольга Кононенко (гендиректор госорганизации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", исполнительная продюсер)

с музыкальным альбомом-диптихом "КОЛЯДА-ТРИБЬЮТ"

Александр Тищенко (композитор), Юрий Курач (дирижер) с концертной программой "Зацвела в долине красная калина"

Претендентами на премию в номинации "Визуальные искусства" стали:

Наталья Делиева (авторка), Валерий Костюк (автор, гражданин Канады), Таисия Пода (режиссер) с мультимедийной выставкой "Имерсивный мир Тараса Шевченко"

Художник Виталий Кравец с серией работ "Анатомия Беспозвоночных"

На Шевченковскую премию по киноискусству претендуют:

Марина Горбач (автор сценария и режиссер) с полнометражным игровым фильмом "Клондайк"

Олеся Жураковская (исполнительница главной роли), Валентина Руденко (авторка идеи и сценария), Тарас Ткаченко (режиссер-постановщик), Татьяна Куц и Виктория Горенштейн (продюсерки) с телевизионным сериалом "МАМА"

Александр Зинченко (автор сценария), Сергей Лысенко (режиссер) с документальным сериалом "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла"

Режиссер Ирина Целик с фильмом "Земля голубая, как апельсин"

В списке претендентов на премию в номинации "Театральное искусство"

Режиссер Алексей Гнатковский с комедией Уильяма Шекспира "12 ночь или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко

Режиссер Дмитрий Захоженко, сценограф Алексей Хорошко, художница по костюмам Мария Антоняк, актеры Оксана Цимбалист и Василий Сидорко с спектаклем "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера Мюллера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки

Справочно. Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (Шевченковская премия) – государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году. Вручают премию ко дню рождения Тараса Шевченко (9 марта). Конкурс премии состоит из трех туров, на каждом этапе списки номинантов сокращаются.

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