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Война с Россией: хроника
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OPINION

Любитесь, чернобровые, но не с москалями

Александр Вильчинский
13 января, 2023 пятница
20:02
Мнение

Быть украинцем в стране, которая культивирует ненависть к украинскому государству и одновременно проигрывает украинцам – это, очевидно, не лучшие условия для выживания

Пожалуй, не только мне случалось быть свидетелем, что как только речь заходит о родственниках в России, то, перефразируя известную фразу, можно услышать или плохое, или ничего. Потому что это действительно проблема, и с некоторыми из них можно говорить вообще только матом. То есть отвечать на их "самые виноватые", или "скоро русские и к вам придут"... Конечно, проблема далеко не сегодняшняя и возникла она не в результате широкомасштабного вторжения и даже не с 2014 года. Просто война все это обострила.

Хотя началось, наверное, еще с того момента, как родственники туда подались или только подумали податься. А потом был 1991-й... Но тогда еще не до всех дошло, что мы уже в разных странах. Хотя многие выезжали туда и во времена независимости, и даже после 2004-го... Но где-то тогда же, после Оранжевой революции, когда наше государство вроде бы перестало быть декларативным, пошли и первые трещины уже и по семьям тоже. Правда, с 2010-го, когда во власть вернулись московские ставленники, родственные конфликты на политической почве, казалось, на время притихли. Но пришел 2014-й и на этот раз уже так рвануло по всем родственным швам, как никогда до того. И ничего удивительного, ведь те родственники являются гражданами напавшей на нас страны, и если и не в составе ее армии, то платят налоги в ту казну, которая эту армию финансирует, а главное – смотрят ее телевидение.

Пришел 2014-й и на этот раз уже так рвануло по всем родственным швам, как никогда до того. И ничего удивительного, ведь те родственники являются гражданами напавшей на нас страны, и если и не в составе ее армии, то платят налоги в ту казну, которая ту армию финансирует, а главное – смотрят ее телевидение.

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Еще в начале вторжения я сгоряча написал пост в фейсбуке, что, мол, надо обратиться к нашей российской диаспоре за поддержкой и помощью в деле, если и не открытого, то хотя бы скрытого сопротивления и саботажа российской агрессии... Может, потому и написал, что сам не имею там близких родственников. Но те, кто имеет, быстро меня просветили, что ждать не стоит не только помощи, но и даже сострадания. И как показали эти десять с половиной месяцев войны, так оно и есть.

Ведь, если поразмыслить, кто туда ехал – это или работники, или легковерные "строители Бама", которых, впрочем, жесткая российская действительность быстро обламывала и они становились обычными "хахлами". Ну, или еще те, которые в свое время не прислушались к Шевченко: "Любите, чернобривые, да не с москалями...". А когда уже привыкли отзываться на "хахла" или "хахлушку", то, конечно, ни о каком национальном или человеческом достоинстве не могло быть и речи.

Быть украинцем в стране, которая культивирует ненависть к украинскому государству и одновременно проигрывает украинцам – это, очевидно, не лучшие условия для выживания, даже физического

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Унылая российская действительность превратила их в лучшем случае в гумус, в худшем – в обычное дерьмо, которое еще и брызгает во все стороны. А то, что не брызжет, а молчит себе, наверное, просто надеется выжить. Ведь быть украинцем в стране, которая культивирует ненависть к украинскому государству и одновременно проигрывает украинцам, – это, очевидно, не лучшие условия для выживания, даже физического. Разве что бежать впереди паровоза со знаком "z" на лбу или что-нибудь подобное.

И все же... Стоит мне только услышать, что где-то под Красноярском пошел под откос какой-то очередной эшелон, или в Подмосковье вспыхнул очередной торговый центр или склад, нехотя, да и мелькнет мысль: а может, это наши? Вот и руководитель нашей разведки недавно вспоминал партизан во враждебном тылу. Ведь надежда, как известно, умирает последней.

Специально для Еспрессо .

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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