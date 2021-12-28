Любимого футболиста Луческу назначат спортивным директором российского клуба

Об этом сообщает Armsport .

Согласно данным источника, Мхитарян уже достиг устной договоренности о сотрудничестве с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким. После завершения игровой карьеры армянин, выступающий за итальянскую "Рому", вступит в должность в российском клубе.

В то же время отмечается, что Мхитаряна не интересует переход ни в один из российских клубов как футболист.

32-летний Генрих Мхитарян известен выступлениями за английский "Манчестер Юнайтед", немецкую "Боруссию" из Дортмунда и донецкие "Металлург" и "Шахтер", за который он играл с 2010 по 2013 год.

Нынешний тренер "Динамо" Мирча Луческу называл армянского полузащитника лучшим футболистом, игравшим под его руководством.