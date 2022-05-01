"Любил горы и обрел покой в них": в России погиб гендиректор курорта, где журналисты находили дачи Путина и Медведева

Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе курорта.

"Круковский любил горы и обрел покой в них", - отметили в пресс-службе.



Источник издания сообщил, что Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска. Его доставили в больницу. Но от травм он скончался утром 1 мая.

Журналисты обнаружили на территории курорта в 2014 году дачи президента РФ Владимира Путина и экс-президента Дмитрия Медведева. Кремль отрицал, что роскошные дома принадлежат лидерам РФ.