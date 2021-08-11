Любченко выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



"У нас происходит децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. общин. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", - цитирует агентство слова Любченко.



По мнению первого вицепремьера, "когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы".

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