Любченко выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов
Первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко выступил за раскрытие персональных данных по уплате налогов
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"У нас происходит децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. общин. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", - цитирует агентство слова Любченко.
По мнению первого вицепремьера, "когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы".
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