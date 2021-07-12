Любченко и Марченко позвали на заседание фракции "Слуги народа", - Арахамия

Об этом заявил лидер фракции Давид Арахамия, передает пресс-служба партии .

"Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе", - сообщил Арахамия.



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Парламентарий отметил, что чиновники должны объяснить нардепам новации, предусмотренные этим документом.

Правительство 2 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

Законопроект №5600 будет негативное влияние на весь бизнес в Украине, утверждают в Европейской Бизнес Ассоциации.