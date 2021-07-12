Любченко и Марченко позвали на заседание фракции "Слуги народа", - Арахамия
На заседание фракции "Слуга народа" позвали первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко
Об этом заявил лидер фракции Давид Арахамия, передает пресс-служба партии .
"Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе", - сообщил Арахамия.
Читайте также: Налоги для украинцев планируют повысить: Рада поддержала законопроект за основу
Парламентарий отметил, что чиновники должны объяснить нардепам новации, предусмотренные этим документом.
- Правительство 2 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.
- Законопроект №5600 будет негативное влияние на весь бизнес в Украине, утверждают в Европейской Бизнес Ассоциации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное