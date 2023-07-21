Об этом руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил в эфире Еспресо.

Комментируя ситуацию по принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях, он отметил, что в Северодонецке российские оккупанты паспортизируют население в обмен на услуги.

"Эта "история" выглядит в целом как любая история на оккупированной территории. Любая услуга - это паспортизация. Детей под предлогом отдыха, а потом родителям, или родным, под предложением забрать, или посмотреть, как ребенок отдыхает. То есть такие, довольно примитивные средства, но они, к сожалению, иногда действуют на людей".

Руководитель Северодонецкого МВГА добавил, что в городе условия развития очень ограничены, ремонтируется фактически только то, что уцелело - больше ничего не восстанавливается.

"Антисанитария, проблемы с водой, проблемы со светом. И даже элементарного лекарства не хватает: 2 аптеки на весь город, которые, кроме лекарств российского производства, которые туда завезли в ограниченном количестве и номенклатуры больше ничего нет", - сказал он.