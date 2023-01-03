Об этом он сообщил в вечернем обращении во вторник, 3 января.

Зеленский сказал, что в течение дня провел четыре международных разговора: с премьер-министрами Канады, Нидерландов, Великой Британии и Норвегии.

"Мы начали этот год сразу с того, что наиболее необходимо Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону", – рассказал Зеленский о тематике проведённых разговоров.

Он добавил, что, вероятнее всего, Россия попытается перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить поражение, а для этого ее руководители бросят в бой "все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать".

"Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский уточнил, что с премьер-министром Джастином Трюдо обсудил, как можно усилить давление на Россию, а также поблагодарил Канаду за ее постоянную оборонную, санкционную и финансовую поддержку.

"Чувствуется, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу", - отметил Зеленский.

Что касается разговора с премьером Норвегии, то Зеленский заметил, что уже приняты и еще готовятся "очень мощные решения", среди прочего касающиеся и вооруженной поддержки.

"Роль Норвегии может стать действительно исторической в защите Европы, если реализуем все то, о чем сейчас говорим. Это касается и поддержки нашей энергосистемы", – сказал президент, добавив, что Норвегия выразила готовность помочь обеспечить Украину необходимым объемом газа этой зимой.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Сунаком я почувствовал, что мы все равно воспринимаем важность этого года, перспективы этого года. То, что именно сейчас можно добиться решающего преимущества, не дав России отыграться на том или ином фронтовом направлении", – прокомментировал Зеленский разговор с премьером Великой Британии.

А разговор с премьером Нидерландов касался ближайших расчетов врага, а также "готовящегося Россией на зимние месяцы и начало весны".

"Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", – подытожил Зеленский.

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